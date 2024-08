La valeur du jour à Wall Street - Barrick Gold : performance robuste et maintien des objectifs de production d'or

(AOF) - Barrick Gold (+6,78% à 18,59 dollars) est bien orienté à New York après avoir présenté ce lundi de solides résultats au deuxième trimestre 2024. Sur cette période, le bénéfice net du producteur canadien d'or et de cuivre a augmenté de 25% à 370 millions de dollars par rapport au premier trimestre. La marge d'Ebitda attribuable a progressé de 17% en glissement trimestriel pour atteindre 48%, avec des flux de trésorerie d'exploitation élevés de 1,16 milliard de dollars (en hausse de 53%) et une augmentation importante du flux de trésorerie disponible à 340 millions de dollars (+963%).

Sur ce trimestre, le bénéfice net par action a augmenté de 24% pour atteindre 21 cents. Le bénéfice net ajusté par action a progressé de 68% pour atteindre 32 cents dépassant le consensus des analystes qui tablaient sur 27 cents.

En outre, le dividende trimestriel a été maintenu à 0,10 dollar par action. Ce dividende est conforme à la politique de dividende de performance de la société annoncée au début de l'année 2022.

Sur ce deuxième trimestre, sa production d'or a augmenté par rapport aux trois mois précédents, passant de 940 000 à 948 000 onces.

Même effet pour sa production de cuivre passant de 40 000 à 43 000 tonnes.

En parallèle de la publication de ses résultats du second trimestre, Barrick Gold annonce le maintien de ses perspectives de production annuelle d'or : entre 3,9 millions et 4,3 millions d'onces (dont entre 1,75 et 1,95 million en Amérique du Nord).

De plus, le groupe minier canadien estime qu'un second semestre plus solide dans la mine de cuivre de Lumwana (située dans le nord-ouest de la Zambie) devrait lui permettre d'atteindre les objectifs de production de cuivre pour 2024 : entre 180 000 et 210 000 tonnes.

