La valeur du jour à Wall Street - Autodesk sous la pression de Starboard Value

(AOF) - Starboard Value détient une participation de plus de 500 millions de dollars dans Autodesk et fait pression pour que l’éditeur de logiciels de conception assistée par ordinateur améliore sa gouvernance et sa rentabilité. Dans une lettre à ses actionnaires, le fonds spéculatif activiste a confirmé des informations dévoilées par le Wall Street Journal. A Wall Street, le titre Autodesk progresse de 4,65% à 236,37 dollars. La société technologique avait annoncé début juin la fin de l'audit, dévoilé en avril, sur ses pratiques au sujet de sa marge opérationnelle ajustée et de son free cash flow.

La direction de l'entreprise avait indiqué qu'il n'y aurait pas de retraitement ou d'ajustement des états financiers certifiés ou non certifiés, déposés ou déjà publiés, conformes ou non aux principes comptables généralement admis.

Starboard Value se dit "très préoccupé par les opérations, la gouvernance, la supervision et la responsabilité de la société vis-à-vis des actionnaires, compte tenu de sa longue histoire de non-respect des engagements et de sous-performance d'un point de vue opérationnel et financier".

Il reproche à la société de n'avoir divulgué l'audit et d'autres informations importantes qu'après la clôture, fin mars, de la période pendant laquelle les actionnaires pouvaient proposer des candidats au poste d'administrateur.

Le fonds spéculatif activiste envisage d'intenter une action en justice pour demander la réouverture de la période de nomination des administrateurs d'Autodesk et le report de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société, actuellement prévue pour le 16 juillet.

Il juge par ailleurs qu'Autodesk a la possibilité "de créer une valeur actionnariale significative en améliorant sa croissance et de rentabilité". Starboard Value souligne qu'Autodesk se négocie aujourd'hui avec une décote significative par rapport à ses pairs. Le fonds explique cette situation notamment par l'exécution médiocre du management et le manque de confiance des investisseurs dans l'amélioration de l'exécution à l'avenir.

Il appelle à une baisse significative des dépenses opérationnelles, qui sont supérieures à celles de ses pairs. Starboard Value demande également une hausse des rachats d'actions et qu'Autodesk s'abstienne de toute acquisition d'importance.

Belle dynamique

Selon le dernier classement Truffle 100, le chiffre d'affaires total du secteur en France a bondi de 15% l'an passé pour franchir la barre des 25 milliards d'euros. Le secteur a bénéficié d'un taux de croissance inédit et confirme sa reprise après la crise sanitaire. La croissance moyenne annuelle sur quinze ans est 12 fois plus élevée que celle du PIB ! Dassault Systèmes conserve la première place avec plus de 5,6 milliards d'euros de revenus l'an passé. Cegid, spécialiste des logiciels pour experts-comptables, et la fintech Murex se placent en seconde et troisième position avec respectivement 791 et 711 millions d'euros de chiffre d'affaires. La polarisation est une des caractéristiques du secteur : l'écart de chiffre d'affaires entre le 50e et le 100e éditeur s'est encore accru en 2022 pour atteindre près de 28 millions d'euros. Les performances ont été rehaussées car le taux de profitabilité (en pourcentage du chiffre d'affaires) est passé de 9,1 % à 10,4 %. Les perspectives sont bonnes car l'intelligence artificielle, perçue comme révolutionnaire, devrait tirer le marché en 2023, de même que la cybersécurité.