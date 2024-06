La valeur du jour à Wall Street - Autodesk rassure et flambe

(AOF) - L’action Autodesk bondit de 7,02% à 215,16 dollars à la faveur d’une série d’annonces favorables, dont la fin de son audit sur ses pratiques au sujet de sa marge opérationnelle ajustée et de son free cash flow. La direction de l'entreprise a jugé qu'il n'y aurait pas de retraitement ou d'ajustement des états financiers certifiés ou non certifiés, déposés ou déjà publiés, conformes ou non aux principes comptables généralement admis. Elizabeth Rafael a été nommée par le conseil d'administration en tant que directrice financière intérimaire, en date du 31 mai 2024.

L'ancienne directrice financière, Deborah L. Clifford a été nommée directrice de la stratégie de l'entreprise, sous la responsabilité du directeur général, à partir du 31 mai 2024.

Le concurrent de Dassault Systèmes a aussi dévoilé ses résultats préliminaires pour le premier trimestre, clos fin avril, de l'exercice 2025, et dévoilé ses perspectives pour le trimestre en cours. Ils sont supérieurs aux attentes.

Sur les 3 premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires est attendu à environ 1,42 milliard de dollars et le bénéfice par action ajusté à 1,87 dollar. Le marché ciblait 1,39 milliard de dollars et 1,74 dollar.

Au deuxième trimestre, l'éditeur de logiciels de conception assistée par ordinateur cible des revenus entre 1,475 et 1,49 milliard de dollars pour un bénéfice par action situé entre 1,98 dollar et 2,04 dollars. Wall Street table sur 1,47 milliard de dollars et 1,97 dollar.

