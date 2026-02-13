 Aller au contenu principal
La valeur du jour à Wall Street - Applied Materials entouré après un bon début d'exercice
information fournie par AOF 13/02/2026 à 15:56

(AOF) - Alors que le secteur de la technologie figure au cœur de l'attention des marchés ces temps-ci sur fond d'interrogation au sujet des conséquences de la révolution de l'IA, Applied Materials semble tirer son épingle du jeu. L'action du constructeur d'équipements pour l'industrie des semi-conducteurs, qui affichait déjà un gain de 10,7% depuis le début de l'année, bondit encore de 13% à 368,45 dollars ce vendredi en début de séance, à la faveur d'une publication solide jeudi soir.

Applied Materials a en effet rassuré avec un BPA ajusté stable à 2,38 USD au titre de son premier trimestre comptable (contre 2,20 USD attendus) et des revenus certes en repli de 2%, mais tout de même au-dessus des attentes à 7,01 MdsUSD.

Les revenus de la division dédiée aux outils pour mémoires DRAM ( Dynamic Random Access Memory = type de mémoire vive utilisé dans presque tous les appareils électroniques : ordinateurs, serveurs, smartphones) ont progressé de 34%, reflétant une accélération par rapport aux 27% enregistrés un an plus tôt.

Surtout, le groupe de Santa Clara a dévoilé des perspectives bien meilleures que prévu pour son deuxième trimestre 2025-2026, soutenues par la demande croissante en équipements, alimentée par l'essor de l'intelligence artificielle et une pénurie mondiale de mémoire.

Il prévoit ainsi un BPA de 2,64 USD (à plus ou moins 0,20 USD près), nettement au-dessus des 2,28 USD du consensus, et un chiffre d'affaires d'environ 7,65 MdsUSD (à plus ou moins 500 MUSD), contre 7,01 MdsUSD anticipés par les analystes.

Mettant aussi en avant ses perspectives favorables pour 2026, alors que les dépenses en IA poussent à la hausse la demande en équipements, Jefferies estime que cette dynamique devrait se poursuivre l'année suivante.

"Applied Materials reste notre nom préféré parmi les équipementiers pour l'industrie des puces, étant donnée son exposition au leading edge (génération de puces la plus avancée et la plus performante actuellement produite) et au DRAM à la valorisation la plus basse", indique le broker, qui confirme son conseil "achat".

Le directeur général du groupe Gary Dickerson a souligné que "la montée en puissance des investissements dans les infrastructures d'IA booste la demande pour les technologies logiques avancées, la mémoire à large bande passante (HBM) et les techniques de packaging sophistiquées".

La HBM, essentielle aux processeurs IA haut de gamme tels que ceux de Nvidia, est au coeur d'une forte tension sur l'offre mondiale".

