La valeur du jour à Wall Street - Applied Materials dévisse : les perspectives déçoivent malgré des ventes trimestrielles record

(AOF) - Applied Materials (-12,43% à 164,85 dollars) enregistre un des plus forts replis au sein de l'indice Nasdaq. L'action de l'équipementier dans l'industrie des semi-conducteurs chute au lendemain de l'annonce de prévisions décevantes pour le quatrième trimestre de de son exercice 2024/2025. Les objectifs à venir du groupe occultent ses résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre. " Applied Materials a enregistré une performance record au cours de son troisième trimestre fiscal ", a déclaré Gary Dickerson, CEO du groupe américain dans un communiqué publié hier.

" Nous sommes en bonne voie d'atteindre notre sixième année consécutive de croissance des revenus pour l'exercice 2025 ", précise t-il.

Sur ce troisième trimestre de son exercice 2024/2025, Applied Materials a généré un chiffre d'affaires record de 7,30 milliards de dollars, en hausse de 8%. Les analystes sondés par FactSet anticipaient des ventes à hauteur de 7,22 milliards de dollars. C'est en Chine, son principal marché, que la société a réalisé sa plus forte croissance en termes de ventes sur ce trimestre : 35% à 2,54 milliards de dollars contre 32% à 2,15 milliards de dollars au troisième trimestre 2024.

Sur cette période, la marge opérationnelle est en hausse de 1,9 point à 30,6% et la marge brute gagne 1,5 point à 48,8%.

Le bénéfice net a progressé de 4% à 1,77 milliard de dollars. Par action, le bénéfice ressort à 2,22 dollar, soit une augmentation sur un an de 8%.

Des prévisions inférieures au consensus du marché

" Face à un environnement macroéconomique et politique dynamique qui crée une incertitude accrue et une moindre visibilité à court terme, y compris pour ses activités en Chine ", l'entreprise américaine a dévoilé des perspectives décevantes : " Nous prévoyons une baisse du chiffre d'affaires au quatrième trimestre, en raison à la fois de la gestion des capacités en Chine et de la demande non linéaire de clients ", a déclaré Brice Hill, directeur financier d'Applied Materials.

Pour le dernier trimestre de son exercice en cours, le groupe californien cible un bénéfice par action non-GAAP de 2,11 dollars, à plus ou moins 20 cents près (contre 2,48 dollars au troisième trimestre. Les analystes interrogés par FactSet tablaient sur 2,36 dollars sur ce troisième trimestre) ainsi que des revenus à hauteur de 6,7 milliards de dollars, à plus ou moins 500 millions près.

Ces perspectives sont inférieures à celles des analystes qui anticipaient un bénéfice par action non-GAAP de 2,39 dollars et un chiffre d'affaires de 7,33 milliards de dollars.

Malgré cet environnement, Applied Materials est " confiant pour saisir des opportunités de croissance à long terme dans l'industrie des semi-conducteurs et les matériaux appliqués ", déclare la société.

