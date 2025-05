La valeur du jour à Wall Street - Applied Materials chute : les ventes trimestrielles déçoivent les investisseurs

(AOF) - Applied Materials (-6,47% à 163,45 dollars) enregistre un des plus forts replis au sein du Nasdaq au lendemain de la publication d'un chiffre d'affaires au second trimestre inférieur aux attentes. Sur cette période, les ventes de la société s'élève à 7,10 milliards de dollars, en hausse de 7% sur un an. Elles sont en ligne avec ses attentes alors que les marchés anticipaient 7,13 milliards de dollars. Surtout, ses revenus en Chine, son plus grand marché étranger, ont diminué : 1,774 milliards de dollars, contre 2,831 milliards de dollars au premier trimestre 2024.

En outre, le chiffre d'affaires de sa division systèmes pour semi-conducteurs, qui représente la plus grande partie de ses ventes totales, ressort à 5,26 milliards de dollars (contre 4,9 milliards de dollars il y a un an). Elles sont inférieures aux estimations de LSEG : 5,32 milliards de dollars.

Un bénéfice par action record

Toutefois, le bénéfice net a bondi de 24% à 2,13 milliards de dollars. Par action, le bénéfice ressort à 2,63 dollars, soit une progression de 28%. "Il s'agit d'un bénéfice par action record", a affirmé Brice Hill, vice-président principal et directeur financier d'Applied Materials.

Le BPA non-GAAP est en hausse de 14% à 2,39 dollars.

La marge opérationnelle s'est améliorée de 1,7 point à 30,5%.

L'équipementier pour le secteur des semi-conducteurs a généré 1,57 milliard de dollars de trésorerie provenant des opérations et distribué 2 milliards de dollars aux actionnaires, dont 1,67 milliard de dollars en rachats d'actions et 325 millions de dollars en dividendes.

Malgré un environnement économique et commercial dynamique et la baisse du chiffre d'affaires en Chine, l'entreprise américaine a déclaré "n'avoir constaté aucune évolution significative de la demande des clients, ajoutant qu'elle restait bien positionnée pour faire face à cette situation changeante grâce à sa solide chaîne d'approvisionnement mondiale et à la diversification de son empreinte industrielle".

Concernant ses perspectives, au troisième trimestre, Applied Materials anticipe un BPA non-GAAP de 2,35 dollars, à plus ou moins 20 cents près, ainsi que des revenus à hauteur de 7,20 milliards de dollars, à plus ou moins 500 millions près.

AOF - EN SAVOIR PLUS