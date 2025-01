La valeur du jour à Wall Street - Apple : ses perspectives font oublier les mauvaises performances de la Chine et des iPhone

(AOF) - Apple (+1,33% à 240,76 dollars) enregistre l'une des plus fortes progressions de l’indice Dow Jones, l’inventeur de l’iPhone ayant rassuré sur ses perspectives pour le trimestre en cours. "Apple a terminé le trimestre avec des stocks réduits en Chine, ce qui devrait favoriser les ventes d'iPhone au cours du trimestre de mars", explique Bank of America à propos des prévisions moins mauvaises que prévu du groupe. Les ventes en Chine et la performance commerciale de l'iPhone - même dopé à l'IA - sont les deux points noirs de cette publication.

La firme à la pomme a généré au premier trimestre, clos fin décembre, un bénéfice net de 36,33 milliards de dollars, soit 2,40 dollars par action, contre respectivement 33,92 milliards et 2,18 dollars par action, un an plus tôt. Le consensus s'élevait à 2,35 dollars par action.

Le chiffre d'affaires a progressé de 4% à 124,30 milliards de dollars, dépassant légèrement les attentes du marché : 124,1 milliards de dollars. Cette surperformance s'explique par "la forte croissance des revenus des Mac et des iPad, qui ont augmenté respectivement de 16 % et de 15 % en glissement annuel et qui ont été sensiblement supérieurs aux attentes", précise JPMorgan.

Les investisseurs ont en revanche été déçu par les ventes en Chine (greater China). Elles ont reculé de 11% à 18,51 milliards de dollars, ressortant sous le consensus Bloomberg de 21,6 milliards de dollars.

Les revenus tirés des iPhone ont baissé d'un peu moins de 1% à 69,14 milliards de dollars. Ils sont inférieurs aux attentes : 71 milliards de dollars.

Les services, qui comprennent en particulier l'App Store, iCloud et iTunes, ont affiché une croissance de près de 14% à 26,34 milliards de dollars.

S'agissant des perspectives du groupe pour le trimestre en cours, le directeur financier, Kevan Parekh, a déclaré lors de la conférence de presse avec les analystes qu'Apple anticipait une croissance à un chiffre, faible ou moyenne, en rythme annuel de ses revenus. Les revenus des services devraient, eux, connaître une croissance à deux chiffres d'une année sur l'autre. La marge brute est anticipée entre 46,5% et 47,5%.

AOF - EN SAVOIR PLUS