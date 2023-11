La valeur du jour à Wall Street - Apple lanterne rouge du Dow Jones

(AOF) - Apple (-0,94% à 189,51 dollars) affiche la plus forte baisse de l'indice Dow Jones. Dans un marché chinois des smartphones en hausse, les ventes d'iPhone ont reculé de 4% en volume en rythme annuel lors de la fête des célibataires en Chine, qui s'étend du 30 octobre au 12 novembre, selon les données du bureau d'études, Counterpoint Research. Début novembre, la performance du groupe technologique en Chine avait jeté une ombre sur ses résultats du quatrième trimestre. Très surveillées, les ventes en Chine ont reculé de 2,5% à 15,08 milliards de dollars sur cette période.

Or, elles étaient anticipées en hausse de 10%, selon les analystes interrogés par Bloomberg. Dans ce pays, le fabricant de l'iPhone est confronté à un contexte plus hostile, étant donné la guerre froide technologique sino-américaine, et à la concurrence plus forte que prévu de Huawei.

Selon Counterpoint Research, lors de la fête des célibataires en Chine, le marché chinois des smartphones a progressé de 5%, soutenu par les solides performances de ses concurrents locaux, Huawei, Xiaomi et Honor. Ils ont enregistré respectivement des progressions de 66%, 28% et 11%.

"Apple s'améliore par rapport au mois dernier, mais il semble qu'il y ait encore des problèmes d'approvisionnement", observe Ivan Lam, analyste principal pour l'industrie manufacturière. "Toutefois, étant donné que le problème d'approvisionnement de novembre dernier était une anomalie, les chiffres annuels pourraient devenir positifs au fur et à mesure que l'approvisionnement se normalise".

"Le succès de Huawei et son ascension dans le classement ont été favorisés par le lancement récent de ses téléphones 5G de la série Mate 60 et par la popularité de ses anciens appareils 4G de la série P", a indiqué Mengmeng Zhang, analyste principale pour la Chine.

