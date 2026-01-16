 Aller au contenu principal
La valeur du jour à Wall Street - Alphabet soutenu par HSBC, recommandation “Achat” confirmée
information fournie par AOF 16/01/2026 à 15:39

(AOF) - Dans une note sur Alphabet (+0,10%, à 333,11 dollars), HSBC a dévoilé ses prévisions pour le quatrième trimestre. La banque table sur des revenus de 61,2 milliards de dollars (+14,2%) pour la maison-mère de Google, 38,3 milliards de dollars d’Ebit et un bénéfice par action dilué de 2,71 dollars, en progression de 26% sur un an.

Parmi les points à surveiller pour le géant technologique américain, il y a les capacités de Google Cloud qui représentent un risque de hausse limité pour les prévisions de croissance des revenus. Un desserrement des tensions entre l'offre et la demande, ainsi qu'une potentielle hausse des prix seront nécessaires pour dépasser les prévisions de bénéfices.

Au niveau de l'activité Google Search, HSBC mise sur une poursuite de la croissance, ou au moins une stabilisation de la part de marché pour les requêtes traditionnelles, tandis que les requêtes issues du marché des LLM (Large Language Model) seront bien plus partagées.

En ce qui concerne les dépenses d'investissement, la direction d'Alphabet prévoit une augmentation " significative " en 2026. De son côté, HSBC table sur 120 milliards de dollars, soit une augmentation de 29% sur un an. Toutefois, les analystes estiment que ce chiffre initial sera probablement dépassé, comme l'ont montré les révisions à la hausse continues tout au long de 2025.

HSBC a maintenu sa recommandation à l'Achat sur le titre Alphabet, avec un objectif de cours de 370 dollars, ce qui laisse encore un potentiel de hausse d'environ 10%. Les analystes considèrent que l'action de la maison-mère de Google a été l'action la plus performante des " MAG7 " en 2025 et depuis le début de l'année 2026. Les " MAG7 ", qui signifie Magnificent Seven, sont les sept entreprises technologiques américaines les plus puissantes et influentes du monde. Dans ce club, on retrouve Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, Tesla et Alphabet.

Cette dernière publiera ses résultats du quatrième trimestre 2025 le mercredi 4 février prochain après la clôture des bourses américaines.

