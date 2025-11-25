La valeur du jour à Wall Street - Alphabet s'approche des 4000 milliards de dollars de capitalisation grâce à ses puces

(AOF) - Si Alphabet (+1,69%, à 323,86 dollars) continue de progresser, Nvidia (-5,33%, à 172,82 dollars) et AMD (-7,64%, à 198,63 dollars) figurent parmi les principales baisses du S&P500. La maison-mère de Google s'approche des 4000 milliards de dollars de capitalisation, soit 400 milliards de dollars de moins que Nvidia, car ses puces conçues pour des applications d'intelligence artificielle pourraient représenter une alternative à celles de la firme de Jensen Huang. Meta serait en pourparlers pour les utiliser dans ses centres de données en 2027, affirme le site spécialisé, The Information.

La maison-mère de Facebook pourrait également louer des puces à la division cloud de Google l'année prochaine. Fin octobre, le concurrent d'OpenAI, Anthropic avait étendu son accord avec Google pour l'utilisation d'environ un million de ses puces dédiées à l'intelligence artificielle afin de pouvoir mettre en ligne plus d'un gigawatt de capacité en 2026.

HSBC faisait alors remarquer qu'Alphabet était le seul fournisseur occidental de services cloud à avoir réussi à mettre en production la dernière version de sa puce interne en 2025. Le projet Braga de Microsoft et la puce Trainium3 d'Amazon, eux, ont été reportés à 2026. Broadcom, qui participe à la conception et à la fabrication des puces de Google, a bondi de plus de 11% dans le sillage d'Alphabet.

Gemini 3 fait sensation

Alphabet avait déjà fait récemment sensation avec la nouvelle version de son nouveau grand modèle de langage, Gemini 3. "La dernière version de Gemini 3 d'Alphabet a marqué les esprits en démontrant une performance et une précision nettement supérieures au dernier modèle d'OpenAI. Sur les benchmarks de référence, Gemini 3 Pro a établi un score historique de 1501 sur LMArena, devenant le premier modèle à franchir la barre des 1500, surpassant ainsi GPT-5.1," souligne Abdoullah Sardi, gérant du fonds Amplegest Digital Leaders.

"Il y a beaucoup de questions sur le fait de savoir si cela va mettre OpenAI sous pression, ce qui suggère que l'histoire de l'IA pourrait passer d'un récit où tout le monde est gagnant à un scénario avec des gagnants et des perdants," prévient Jim Reid, responsable des études économiques chez Deutsche Bank.

La forte progression récente d'Alphabet est une bonne nouvelle pour Warren Buffett, dont la société d'investissement, Berkshire Hathaway, a pris une participation d'environ 17,85 millions d'actions Alphabet, représentant 4,34 milliards de dollars au troisième trimestre.