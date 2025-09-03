La valeur du jour à Wall Street - Alphabet en tête du S&P 500 après avoir évité un démantèlement partiel

(AOF) - Alphabet (+8,95% à 230,96 dollars) enregistre la plus forte hausse de l’indice S&P500 grâce à une décision de justice favorable dans le cadre d’une procédure antitrust. Un juge fédéral a statué que Google ne serait pas tenu de vendre son navigateur web Chrome ou son système d'exploitation mobile Android. Le juge a également autorisé hier l'entreprise à continuer d'effectuer des paiements à des partenaires, dont Apple , pour proposer ses produits par défaut sur leurs appareils. L’action du fabricant de l’iPhone gagne 2,94% à 236,48 dollars, cet arrangement étant très lucratif pour lui.
Google se verra en revanche interdire de conclure ou de maintenir des contrats exclusifs liés à la distribution de Google Search, Chrome, Google Assistant et l'application Gemini. JPMorgan signale par ailleurs que le tribunal exigera de Google qu'il partage certaines données relatives à l'indexation des recherches et aux interactions des utilisateurs, et qu'il propose des services de syndication publicitaire à des concurrents qualifiés.
Le gouvernement américain avait proposé officiellement en novembre 2024 un démantèlement partiel de Google, en demandant à un juge fédéral de lui imposer la vente du navigateur web Chrome.
JPMorgan souligne que ces décisions judiciaires sont beaucoup plus favorables que prévu pour Google, d'autant plus que le juge a tenu compte de l'évolution rapide et de la concurrence croissante dans le domaine de la recherche, stimulées par l'IA générique. Pour Bank of America, la disparition de cette menace de démantèlement partiel signifie des multiples de valorisation plus élevées. A l'Achat sur la valeur, l'analyste a rehaussé son objectif de cours de 217 dollars à 252 dollars, valorisant Alphabet sur la base d'un PER 2026 de 22 contre 19 auparavant.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer