La valeur du jour à Wall Street - 3M sous pression sur fond de perspectives décevantes
information fournie par AOF 20/01/2026 à 16:59

(AOF) - 3M décroche de 5,87%, à 157,95 dollars. Si les résultats trimestriels sont globalement solides, les perspectives 2026 du géant industriel ont déçu. La firme américaine anticipe un bpa compris entre 8,50 et 8,70 dollars, une fourchette dont le point médian ressort sous les attentes (8,61 dollars). Au quatrième trimestre, 3M a publié une bpa ajusté de 1,83 dollar, ressortant au-dessus des attentes du marché (1,80 dollar). Le chiffre d'affaires ajusté a atteint 6,02 milliards de dollars, légèrement supérieur aux anticipations (6,01 milliards).

La division grand public (Scotch, Post-it), pénalisée par la faiblesse de la demande aux Etats-Unis et le ralentissement des dépenses discrétionnaires, a vu ses ventes reculer de 1,2% sur un an, à rebours des autres activités du groupe.

Le PDG Bill Brown a mis en avant l'accélération de l'innovation et de l'exécution commerciale, soulignant que 3M a lancé 284 nouveaux produits en 2025, et réaffirmant l'ambition d'améliorer encore la rentabilité, avec un objectif de 25% de marge opérationnelle d'ici fin 2027.

" Notre rythme accéléré d'innovation et notre exécution commerciale nous placent en position de surperformer à nouveau le contexte macroéconomique en 2026 ", a t-il déclaré.

Sur la période, 3M a nettement amélioré sa rentabilité, avec une marge opérationnelle portée à 23,4%, contre 21,4% un an plus tôt. Le groupe maintient par ailleurs son objectif d'atteindre une marge de 25% d'ici fin 2027.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 20/01/2026 à 16:59:00.

