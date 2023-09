La valeur du jour à Phoenix Group : publication semestrielle bien accueillie

(AOF) - L’assureur Phoenix Group gagne 0,93% à 543 pence à la Bourse de Londres à la faveur de résultats meilleurs que prévu et d’une baisse de son endettement. Le groupe britannique, qui a généré 898 millions de livres sterling de cash sur la première partie de son exercice, est désormais confiant d’atteindre le haut de sa fourchette d’objectifs annuels de 1,3 à 1,4 milliard de livres. Le montant semestriel dépasse de 23% les anticipations des analystes, fait observer Credit Suisse.

Le ratio de solvabilité 2 est ressorti à 180% et reste dans le haut de sa fourchette d'objectifs de 140% à 180%.

Phoenix Group a remboursé 772 millions de livres sterling de dettes depuis la fin de l'année 2020. L'assureur britannique affiche une dette de 4,1 milliards de livres sterling. Son taux d'endettement " Fitch "est ressorti à 25%, dans le bas de sa fourchette d'objectifs de 25% à 30%.

Le conseil d'administration a déclaré un dividende semestriel de 26 pence par action pour 2023, égal au dividende final de 2022, ce qui représente une augmentation de 5 % d'une année sur l'autre.

Une belle dynamique de développement pour l'assurance-vie française

La progression de l'assurance-vie se poursuit au fil des mois. Sur les quatre premiers mois de l'année, les cotisations ont atteint 53,7 milliards d'euros, un niveau inégalé depuis plus de dix ans. A 10,5 milliards d'euros, la collecte nette retrouve elle aussi son niveau le plus élevé depuis 2011 sur une période similaire. Au final, à fin avril 2022, les encours des contrats d'assurance vie ont atteint 1.847 milliards d'euros, en croissance de 1,1% sur un an. Ces bonnes performances sont en partie liées au succès croissant du PER (Plan d'Epargne Retraite). Depuis le début de l'année 2022, les PER commercialisés par un assureur ont affiché 592.000 assurés supplémentaires et 9,3 milliards d'euros de versements. Fin avril 2022, 3,2 millions d'assurés détenaient un PER, ce qui représentait un encours de 39 milliards d'euros. Sans tenir compte des transferts, 87 % des nouveaux titulaires d'un PER (à fin décembre 2021) l'avaient souscrit auprès d'un assureur.