La valeur du jour à Paris - Worldline rechute : Bruxelles ouvre une enquête

(AOF) - En légère hausse à l'ouverture, l'action Worldline perd désormais 8,45% à 3,12 euros, après une chute de plus de 38% mercredi et un rebond de 20% jeudi. Ce recul intervient à la suite de l'annonce de l'ouverture d'une enquête en Belgique sur l’entité belge du groupe Worldline mise en cause dans l'enquête journalistique, dont la publication avait provoqué le décrochage de l'action mercredi. Hier, le directeur général, Pierre-Antoine Vacheron, avait rassuré les investisseurs en en expliquant que les marchands à risque ne pratiquaient pas d'activité illégale.

" L'ouverture de l'enquête fait suite à des articles parus dans Le Soir et De Standaard. Selon ces journaux, la société aurait traité des paiements au bénéfice d'entreprises ayant des activités illégales et pour lesquelles les règles en matière de blanchiment n'auraient pas été respectées ", indique la justice belge. L'enquête a été confiée à la Police Judiciaire Fédérale.

L'enquête réalisée par plusieurs médias internationaux et baptisée " Dirty Payments " avait mis en cause le groupe français pour le traitement de paiements pour des milliards d'euros de transactions qualifiées de " douteuses, voire frauduleuses ".

Mercredi soir, le directeur général, Pierre-Antoine Vacheron, avait précisé que les marchands à risque représentaient " une part marginale de son chiffre d'affaires après la décision prise à l'automne 2023 d'arrêter ses relations avec certains marchands compte tenu d'une exigence de conformité renforcée (140 millions d'euros de chiffre d'affaires perdu en année pleine) ", indiquait jeudi Invest Securities.

Jeudi après-midi, Bpifrance, qui détient 5 % du capital de Worldline, s'est également voulue rassurante. Le directeur général de Worldline " nous exprime tout ce qui est mis en place pour qu'on soit tout à fait rassurés ", a ainsi déclaré José Gonzalo, directeur exécutif, Direction Mid & Large Cap et Fonds Propres PME de la banque publique d'investissement.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro un européen des services de paiements et des transactions électroniques ;

- Revenus de 4,6 Mds€ centrés sur l'Europe et générés par 3 pôles -les services aux commerçants (73 %), les services financiers (19 %) puis la mobilité & services web transactionnels ;

- Ambition : être la Paytech internationale de 1 er plan au service des banques et commerçants ;

- Capital ouvert avec 3 positions fortes –Crédit Agricole (7 % depuis janvier 2024), SIX Group (10,5 des actions et 18,3 % des droits de vote) et BPI France (5 et 8,2 %) et une entrée à l’automne 2024 de fonds activistes remettant en cause la gouvernance;

- Renouvellement de la gouvernance : Wilfried Verstraete assure, depuis juin 2024, la présidence du conseil, resserré à 12 administrateurs, Pierre-Antoine Vacheron étant, depuis le 1 er mars 2025, directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires visant une « croissance solide » et assurant une « génération de trésorerie robuste :

- resserrement de la chaîne managériale , nomination de nouveaux responsables et revue du portefeuille d’activités,

- compétitivité via la réduction des coûts structurels (baisse de 8 % des effectifs et réduction des coûts de 50 M€ en 2025), la stricte gestion des investissements et du fonds de roulement (négatif en 2024), la convergence des plateformes et l’automatisation des processus-clés,

- services aux commerçants : assainissement des portefeuilles clients, cession des activités trop réglementées, réorganisation en 2 divisions, lancement d’une solution alliant plateforme et place de marché et de CAWL, société commune avec le Crédit agricole,

- services financiers : déploiement d’offres dans la mobilité et l’internet,

- innovation déclinée entre la sécurité des systèmes d’information propres au groupe, l’incrémentation et la rupture, avec un focus sur les solutions inclusives ;

- Stratégie environnementale TRUST 2025 :

- réduction de 20 % des émissions de CO2 par rapport à 2020,

- inclusion des critères de durabilité dans les offres de solutions,

- soutien aux fintechs dédiées (l’africaine InTouch) ;

- Situation financière maîtrisée : dette nette ramenée à 2 Mds€ avec effet de levier de 1,9 et autofinancement libre de 201 M€.

Défi

- Défiance boursière après les avertissements successifs depuis 2023, renforcée en avril par la réévaluation des perspectives 2025, décidée fin avril alors que un nouveau plan stratégique sera présenté à l’automne ;

- Attente d’un recentrage du portefeuille et d’une remontée du secteur, très concurrentiel, des services marchands ;

- Retombées des restructurations en Australie, résolution des problèmes de livraison en Belgique et, dans l’activité services marchands, cessions en cours pour un rebond attendu au 2ème semestre,

- Interrogations sur une sortie du capital de SIX Group ;

- Après une perte nette en 2024 et une hausse de 4,3 % des revenus au 1er trimestre, objectifs 2025 (stabilité du chiffre d’affaires et d’une croissance du flux de trésorerie) en cours de révision ;

- Absence de dividende pour la 5ème année consécutive.