La valeur du jour à Paris - Wavestone bondit après avoir rassuré sur ses perspectives

(AOF) - Wavestone se distingue en tête du marché SRD en affichant un gain de 7,80% à 55,30 euros. Si le cabinet de conseil a dévoilé des résultats annuels sous pression en raison d'un contexte de marché difficile, les analystes apprécient les perspectives de rentabilité pour l'exercice 2025/26, même si le management conserve un ton prudent à leur sujet. TP Icap Midcap juge par ailleurs solide la génération de cash. Le cash-flow opérationnel a augmenté de 7% à 89,3 millions d'euros.

Performance plus que correcte

Sur l'exercice 2024/2025, clos fin mars, le résultat opérationnel récurrent du cabinet de conseil a progressé de 17%, à 119,1 millions d'euros, faisant ressortir une marge opérationnelle récurrente de 12,6%, en ligne avec l'objectif annuel abaissé en décembre 2024 (12,5%). Pour rappel, la marge opérationnelle récurrente s'élevait à 13,1% en 2023/24 sur une base pro forma.

Portzamparc juge qu'il s'agit d'une " performance plus que correcte au regard des difficultés conjoncturelles (chiffre d'affaires pro-forma stable vs ambition initiale à +3-5%) et de quelques surcoûts ponctuels d'intégration (grand séminaire interne, travaux IT, réunion des US sous une même marque) ".

Déjà connu, le chiffre d'affaires consolidé de Wavestone s'est établi à 943,7 millions d'euros. Il est stable sur une base organique.

Perspectives annuelles rassurantes

Le conseil d'administration proposera à l'assemblée générale des actionnaires du 29 juillet 2025 le versement d'un dividende de 0,46 euro par action au titre de l'exercice 2024/25, en hausse de 21% par rapport à l'an dernier, représentant 15% du résultat net part du groupe. Il est sensiblement supérieur aux attentes de 0,36 euro, souligne Invest Securities.

Lors de l'annonce du rapprochement avec et Q_Perior, Wavestone avait indiqué son objectif d'améliorer la rentabilité du nouvel ensemble pour viser le retour à une marge opérationnelle récurrente de 15% après quelques années, rappelle le cabinet. Ce report est " sans enjeu sur les attentes du consensus qui n'intégraient pas cet objectif dans ses prévisions ", note TP Icap Midcap.

Si Wavestone confirme cet objectif, il prévient que le délai pour atteindre cette cible pourrait être plus long qu'escompté initialement, compte tenu de l'environnement économique actuel, difficile et incertain. Wavestone vise désormais un retour à ce niveau de rentabilité au cours de l'année 2027, ou au plus tard en mars 2028.

Pour l'exercice 2025/26, Wavestone se fixe de réaliser une croissance organique positive et une marge opérationnelle récurrente supérieure à 13%. Portzamparc anticipait une stabilité de la marge. La société souligne que la demande de conseil demeure à un niveau bas depuis le début de l'exercice 2025/26.

Organisation de la succession

En juillet 2026, Karsten Höppner, actuel directeur général délégué de Wavestone et ancien directeur général de Q_Perior, deviendra directeur général. Benoît Darde, actuellement membre du comité exécutif de Wavestone, deviendra, lui, directeur général délégué. Pascal Imbert, dont la famille détient 23,24% du capital, restera président du conseil d'administration après l'assemblée générale 2026.

" L'exercice en cours devrait permettre de préparer une transition en douceur ", souligne TP Icap Midcap.

