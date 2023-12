La valeur du jour à Paris - Vivendi : son projet de scission salué en Bourse

(AOF) - Figurant parmi les plus fortes hausses de l'indice SBF 120, Vivendi bondit de 8,04% à 9,678 euros. Le géant des médias et de la communication a fait savoir qu'il étudiait un projet de scission en plusieurs entités qui seraient chacune cotée en Bourse. Le groupe propriété de Vincent Bolloré justifie sa décision par sa "décote de conglomérat très élevée", qui diminue "significativement sa valorisation" et limite "ainsi ses capacités à réaliser des opérations de croissance externe pour ses filiales".

Vivendi, qui fera son retour au CAC 40 à compter du lundi 18 décembre en remplacement de Worldline, souligne que Canal+, comme notamment Havas ou Lagardère, connaissent aujourd'hui un fort dynamisme, dans un contexte international marqué par de nombreuses opportunités d'investissement.

Ces entités seraient structurées notamment autour de Canal+, d'Havas et d'une société d'investissement détenant des participations financières cotées et non cotées dans les secteurs de la culture, des médias et du divertissement. Elle inclurait notamment la participation majoritaire dans le groupe Lagardère.

UBS s'attend à ce que ce projet de scission et la prise en compte d'une gestion de plus en plus active du portefeuille d'actifs de Vivendi "constituent un catalyseur positif à court terme". L'analyste estime que la capitalisation boursière des trois entités séparées pourrait être supérieur de 40% à celle actuelle de Vivendi.

"Décidément, Vincent Bolloré ne cessera de surprendre, le projet présenté étant à l'opposé des rumeurs de simplification de la galaxie de structures du groupe", a réagi Invest Securities. Pour l'analyste, il est clair que l'opération permettrait de cristalliser la valeur de Canal+ et d'Havas, un peu à l'instar d'UMG.

Selon Invest Securities, "la somme du tout devrait avoir un impact significatif sur la valorisation".

"Un point sur l'avancement de l'étude de ce projet de scission, et de sa faisabilité, sera fait en temps voulu" a conclu Vivendi dans son communiqué.