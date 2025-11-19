 Aller au contenu principal
CAC 40
7 963,77
-0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La valeur du jour à Paris - Vivendi dévisse alors que Vincent Bolloré pourrait obtenir gain de cause sur la scission
information fournie par AOF 19/11/2025 à 12:08

(AOF) - Nouveau rebondissement judiciaire pour Vivendi (-13,27% à 2,51 euros) qui accuse ce mercredi la plus forte baisse de l'indice SBF 120 après des révélations du Monde : les conditions de la scission du groupe intervenue fin 2024 et contestée par certains actionnaires minoritaires seraient probablement validées par la Cour de cassation qui doit se prononcer le 28 novembre. Le journal, dans un article publié en ligne, s'appuie sur l'avis de l'avocat général qu'il a pu consulter.

Si une cassation sans envoi était envisagée, comme l'indique Le Monde, cela signifierait que Vincent Bolloré, principal actionnaire de Vivendi, n'aurait rien à débourser. La somme en question est estimée entre 6 et 9 milliards d'euros.

Le 22 avril 2025, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, le 22 avril 2025, avait retenu l'existence d'un contrôle de fait de la société Bolloré SE, actionnaire à 29,9% du conglomérat, sur la société Vivendi SE dans le contexte de son projet de scission.

Dans ce même arrêt, la Cour avait estimé que le principal actionnaire de Vivendi aurait dû proposer une porte de sortie aux actionnaires minoritaires préalablement à la scission du groupe. A défaut, elle demandait à l'AMF d'évaluer si Bolloré était tenu de lancer une offre publique de retrait sur le "nouveau Vivendi".

Pour sa part, l'AMF, dans un avis du 13 novembre 2024, avait considéré que le groupe Bolloré ne controlait pas Vivendi, arguant qu'il n'avait pas la majorité des droits de vote aux assemblées générales.

Vivendi s'est scindé le 16 décembre 2024 en quatre entreprises : Canal+ Group, Havas, Louis Hachette Group et une société conservant le nom de Vivendi.

CIAM n'a pas dit son dernier mot

Cette opération avait notamment suscité l'opposition du fonds activiste français, CIAM.

"Si la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel sans possibilité de renvoi, nous porterons l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Nous nous battrons jusqu'au bout que le contrôle de groupe Bolloré sur Vivendi soit reconnu", a réagi Catherine Berjal, cofondatrice de CIAM, qui détient moins de 1% du capital de Vivendi.

Le titre Vivendi, qui est sorti du CAC 40 depuis le 23 décembre 2024, recule de 2% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

HAVAS
1,443 EUR Tradegate 0,00%
HAVAS
1,7000 USD OTCBB 0,00%
LOUIS HACHETTE GROUP
1,4400 EUR Euronext Paris +1,19%
VIVENDI
2,5240 EUR Euronext Paris -12,79%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 19/11/2025 à 12:08:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

