La valeur du jour à Paris Virbac recule avec la baisse de sa marge au premier semestre

(AOF) - Virbac (- 3,52 %, à 315 euros) trébuche en bourse après la publication de résultats semestriels décevants. Le spécialiste de la santé animale a vu son résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions reculer de 10,24 %, à 135 millions d’euros. Il est inférieur au consensus de 146 millions d’euros cité par TP Icap Midcap. La marge correspondante a ainsi atteint 18,3 % du chiffre d’affaires, contre 21,4 % un an plus tôt. Retraitée d'un effet de change de -0,7 point et d'un effet de périmètre de -0,2 point, la marge a reculé de 2,2 points.

Cette évolution s'explique par une baisse de la marge brute (-1,3 point) et par une augmentation maîtrisée des frais opérationnels et de R&D (-0,9 point).

Pour expliquer la dégradation de la marge brute, le groupe évoque des facteurs conjoncturels " qui viennent masquer une performance sous-jacente de nos prix de vente et de nos coûts de production demeurant en ligne avec nos attentes ". Parmi ces facteurs conjoncturels, il cite un niveau de destruction de stocks plus élevé que l'an dernier, et un arrêt temporaire de production d'un antigène du groupe pour maintenance des installations.

Parallèlement, le bénéfice net part du groupe a fondu de 12,9 % en passant de 94,7 à 82,4 millions d'euros.

En ce qui concerne le chiffre d'affaires semestriel - déjà publié - il a augmenté de 5 %, à 738,3 millions d'euros. L'intégration de la société Sasaeah acquise en avril 2024 a contribué à hauteur de 2,2 points de croissance.

Au niveau géographique, seule l'activité dans la zone Pacifique a connu une baisse (-7,9 %), toutes les autres ont connu la croissance, notamment l'Europe et l'Amérique du Nord avec des hausses respectives de 7,1 et 5,9 % à change et périmètre constants.

Objectifs annuels inchangés, les analystes confirment leurs recommandations

Chez Portzamparc, les analystes évoquent une " dynamique très positive des ventes " et malgré le recul des marges, Virbac a confirmé ses objectifs annuels. Le groupe vise en effet toujours une croissance de ses revenus comprise entre 4 et 6 % à taux et périmètre constants. Le résultat opérationnel courant ajusté est toujours attendu autour de 16%. La position de trésorerie devrait quant à elle s'améliorer de 80 millions d'euros cette année. Le groupe prévoit également un impact modéré de l'augmentation possible des tarifs douaniers aux États-Unis car près de deux-tiers de ses revenus américains proviennent d'une production locale.

Partant, Portzamparc a confirmé sa recommandation à Acheter et son objectif de cours de 428,50 euros avant une réunion avec Virbac programmée en début d'après-midi.

De son côté, TP Icap Midcap a maintenu ses estimations inchangées en confirmant son avis à Achat avec une cible de cours de 400 euros. Les analystes de Jefferies sont quant à eux un petit peu plus conservateurs et sont restés à Conserver en visant 346 euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

VIRBAC

=/ Points clés /=

- Sixième mondial de la santé animale avec 7 % du marché ;

- Chiffre d'affaires de 1,4 Mds€, avec 2 filières spécialisées – animaux de compagnie (59 %) et animaux d’élevage (38,5 %) ;

- Montée de l’international hors Europe (40 % des revenus) : 13 % pour l’Amérique du nord, 16 % pour l’Amérique du sud, 11 % pour l’Extrême-Orient, 8 % pour la zone Pacifique puis l’Inde, le Moyen-Orient et l’Afrique ; - Modèle d'affaires sur 2 piliers :

- renforcement des positions dans les vaccins, les produits vétérinaires et les marchés spécifiques -Inde, aquaculture…, - construction d’une « masse critique » aux États-Unis et en Chine ;

- Capital contrôlé par la famille fondatrice Dick (50,9 % des titres et 66,21 % des droits de vote), Marie-Hélène Dick Madelpuech présidant le conseil d’administration de 7 membres, Paul Martingell prenant la direction générale à compter du 1er septembre 2025.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires : - compétitivité accrue par la digitalisation des systèmes & de la production industrielle et par la priorité commerciale donnée aux Virbac Busters à forte valeur ajoutée, d’où un effet prix positif sur les ventes, - montée des investissements industriels dont ¼ environ dans le foncier en France, - rapidité de la croissance internationale, notamment en Inde, 3ème filiale du groupe, portée par de nouvelles usines (Uruguay) et attente d’avancées aux États-Unis et en Chine, - enrichissement de l’innovation (+ 9 000 brevets et 9 centres de R&D), financée à hauteur de 8 % des ventes : - focalisée sur les alternatives aux antibiotiques et la maîtrise des antiparasitaires, puis la cybersécurité et la transformation digitale des process, - visant à apporter, d’ici la fin 2028, 205 M€ de ventes dans les animaux de compagnie et 64 M€ dans les animaux d’élevage ;

- Stratégie environnementale 2025 : - 4 grands objectifs : recul de 50 % du recours aux essais thérapeutiques sur animaux, de 5 % des consommations d’énergie, de 10 % des émissions carbone, de 5 % de la DCD (demande chimique en oxygène) et de 5 % du volume des déchets, - réduction des emballages et du recours à l’eau, - Sélectivité dans les acquisitions, vite relutives sur le bénéfice -l’indien Globion, n° 1 local des vaccins pour animaux d’élevage, Sasaeah au Japon, 9ème marché mondial, ou le turc Mopsan ; - Bilan quasiment non-endetté (169 M€ de dette nette) avec 1 Md€ de capitaux propres.

=/ Défis /=

- Impact négatif des changes sur les ventes et le bénéfice opérationnel ; - Impact modéré des relèvements de tarifs douaniers aux Etats-Unis, les 2/3 des revenus y étant générés par la production locale (80 % attendus pour é026) ;

- Relèvement des ventes en Australie, affectées par des facteurs climatiques ;

- Après une hausse de 4,9 % à fin mars, objectifs 2025 confirmés : croissante des ventes, entre 4 et 6 %, maintien de la marge opérationnelle brute autour de 16 %, amélioration de la situation de trésorerie autour de 80 M€ et poursuite des investissements en R&D ;

- Objectifs 2030 : ralentissement des investissements à 100 M€ environ, 20% de marge opérationnelle brute et taux R&D sur chiffre d'affaires ramené à 7 % (niveau normatif) ; - Dividende 2002 de 1,45 €.