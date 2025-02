La valeur du jour à Paris- Vinci rassurant après ses résultats annuels

(AOF) - Vinci (+3,36% à 110,85 euros) caracole en tête de l'indice CAC 40 dans le sillage de résultats 2024 solides et de perspectives favorables. Le groupe de concessions et de travaux publics a généré un bénéfice net 2024, en hausse de 3,4% à 4,8 milliards d’euros, soutenu par ses activités aéroports et énergie. L'Ebtida annuel s'établit à 12,69 milliards d'euros, en hausse de 6,1% et au-dessus des attentes qui ciblaient 12,56 milliards d'euros. Vinci, qui a vu son activité à l'international augmenter, a déclaré un chiffre d'affaires de 71,6 milliards d'euros, en croissance de 4%.

Le chiffre d'affaires de la branche concessions ressort à 11,7 milliards d'euros, en hausse de 6,6 % à structure réelle (+5,0 % à structure comparable).

La performance économique de la branche énergie - Vinci Énergies et Cobra IS (près de 40 % de l'activité totale du groupe) - "a été particulièrement tonique", souligne Vinci.

Vinci Airports a vu son trafic annuel dépasser le niveau d'avant crise sanitaire et "affiche une hausse de sa contribution aux résultats" du groupe: 947 millions d'euros.

"La progression du chiffre d'affaires s'est accompagnée d'une nouvelle amélioration des résultats en dépit de la nouvelle taxe sur les autoroutes françaises", a déclaré Xavier Huillard, directeur général de Vinci.

Cette taxe est entrée en vigueur en 2024 après un recours auprès du Conseil Constitutionnel.

Le carnet de commandes au 31 décembre 2024 atteint le niveau record de 69,1 milliards d'euros. En augmentation de 13 % sur un an (international +17 %, France +4 %), il représente en moyenne 14 mois d'activité. La part de l'international dans le carnet ressort à 70 % (67 % en 2023).

Le cash-flow libre atteint un nouveau record de 6,8 milliards d'euros (6,6 milliards d'euros en 2023).

Un dividende de 4,75 euros par action en 2024

"Dans un environnement économique et géopolitique plus incertain, le groupe dispose ainsi d'une bonne visibilité sur l'évolution de son activité et aborde l'année 2025 avec confiance et sérénité", précise un communiqué.

Le groupe de concessions et de travaux publics propose le versement d'un dividende de 4,75 euros par action au titre de l'exercice 2024 contre 4,50 pour 2023.

Pour 2025, le management anticipe une nouvelle hausse du chiffre d'affaires et des résultats, hors impact de l'alourdissement de la fiscalité en France", rappelle Invest Securities.

"Les prévisions pour l'exercice 2025 mettent en évidence un certain nombre de tendances positives, tout en conservant l'approche conservatrice habituelle de Vinci", indique Stifel, à l'Achat sur le dossier.

Par ailleurs, Pierre Anjolras assurera la direction générale de Vinci après la prochaine assemblée générale du groupe. Xavier Huillard restera président du conseil d'administration.

AOF - EN SAVOIR PLUS