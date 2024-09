La valeur du jour à Paris - Valneva en forme après des résultats positifs contre la maladie de Lyme

(AOF) - Valneva (+3,22% à 3,27 euros) affiche la deuxième plus forte hausse de l'indice SBF 120 après avoir publié avec Pfizer les données positives de l'étude de phase 2 VLA15-221 sur son candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15. La biotech évoque une "forte réponse immunitaire démontrée dans les populations pédiatriques et adultes un mois après une vaccination avec une deuxième dose de rappel" et un "profil d’innocuité favorable pour VLA15 observé dans toutes les tranches d’âges et pour toutes les vaccinations".

"La réponse immunitaire et le profil d'innocuité de VLA15 un mois après avoir reçu cette deuxième dose de rappel étaient similaires à ceux rapportés après avoir reçu la première dose de rappel, démontrant ainsi le bénéfice potentiel que pourrait avoir une vaccination de rappel avant chaque saison de maladie de Lyme", explique le laboratoire.

Il souligne qu'"il n'existe actuellement aucun vaccin humain contre la maladie de Lyme et VLA15 est le candidat vaccin le plus avancé contre cette maladie".

Valneva indique que son partenaire Pfizer prévoit de soumettre une demande d'autorisation de mise sur le marché (BLA) à l'agence américaine FDA et une demande similaire (AMM) à l'Agence Européenne des Médicaments (EMA) en 2026, "sous réserve que les données de Phase 3 obtenues soient positives".

Les centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) estiment qu'environ 476 000 personnes sont diagnostiquées et traitées contre la maladie de Lyme chaque année aux États-Unis et que 129 000 cas sont signalés chaque année en Europe.

