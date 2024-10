La valeur du jour à Paris - Ubisoft recule : la société " examine régulièrement ses options stratégiques "

(AOF) - Ubisoft connaît un début de semaine volatil après sa flambée (+33%) de vendredi provoquée par une rumeur de presse à propos d'un possible rachat par ses 2 principaux actionnaires, Tencent et la famille Guillemot. En hausse à l’ouverture, l’action de l’éditeur de jeux vidéo recule désormais de 4,68% à 13,535 euros. En réaction à l’article de Bloomberg, Ubisoft a indiqué ce matin avoir " pris note des récentes spéculations de la presse concernant des intérêts potentiels autour de la société ".

Cette dernière a ajouté " qu'elle examinait régulièrement toutes ses options stratégiques dans l'intérêt de ses parties prenantes et informera le marché en temps voulu, si nécessaire ". Ubisoft a réitéré que la direction est actuellement concentrée sur l'exécution de sa stratégie, centrée sur deux segments clés - les jeux d'aventure en monde ouvert et les expériences natives games-as-a-service.

Bloomberg affirmait vendredi que le groupe chinois Tencent et la famille Guillemot, fondatrice d'Ubisoft, examinaient un rachat potentiel d'Ubisoft. Tencent détient 9,185% des droits de vote du groupe et les Guillemot, 20,455%, selon le dernier rapport annuel. " Le concert regroupant les 2 acteurs se situe juste en deçà du seuil pour être obligé de lancer une OPA avec 25,4% du capital et 29,6% des droits de vote ", rappelle Invest Securities.

" Si une offre devait se concrétiser, la question clé est de savoir combien ce consortium pourrait payer pour l'entreprise, mais il est très difficile d'avancer un chiffre ", prévient Barclays en réagissant à l'article Bloomberg. La banque britannique rappelle notamment que le free cash flow du groupe est négatif depuis un certain temps. S'agissant du montant que Tencent/Guillemot pourrait offrir, l'analyste pense que " cela relève plus de la psychologie que de la valorisation fondamentale ".

" Au regard des difficultés opérationnelles (cf. avertissement sur les résultats de septembre) qui a accentué l'effondrement boursier (-38% depuis le début d'année, -73% sur 3 ans), la sortie de cote pourrait permettre de redresser la société avec moins de contraintes ", explique Invest Securities.

Ubisoft avait perdu la moitié de sa valeur depuis le début de l'année avant son rebond de vendredi. Dans un contexte difficile pour le secteur, les investisseurs ont sanctionné la performance décevante de Star Wars Outlaws et son récent profit warning. Le mauvais démarrage du jeu basé sur l'univers de La guerre des étoiles et le décalage de la sortie d'Assassin's Creed Shadows, franchise phare du groupe, ont poussé la société à lancer un avertissement le 25 septembre.

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/ Points clés /=

- Troisième éditeur mondial indépendant de jeux vidéo créé en 1986 détenant les marques phares Assassin’s Creed, Just Dance, Watch Dogs, The Division, Far Cry, For Honor, Tom Clancy, the Crew, Ghost Recon, Rainbow, Brawlhalla… ;

- Chiffre d'affaires de 2,3 Mds€ réalisé en Amérique du nord pour 53 % et en Europe pour 35 % ;

- Activité répartie entre les consoles pour 56 %, les ordinateurs pour 32 % et les téléphones pour 6 % ;

- 5 ambitions : détention de la totalité des marques, intégration des nouveautés technologiques dans la politique R&D, maîtrise de la production interne à 96 %, puis montée en puissance de la récurrence des revenus (64 % apportés par le « back catalogue ») et de la rentabilité via la digitalisation ;

- Capital détenu à 25,42 % % du capital et 29,64 % des droits par 2 actionnaires agissant de concert -les frères fondateurs et la famille Guillemot avec 15,48 % des actions d’une part, le chinois Tencent avec 9,99 % d’autre part- puis par les salariés (3,6 %) ;

- Présidence et direction générale du conseil de 11 membres assurée par Yves Guillemot

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires :

- réorganisation industrielle avec une réduction nette de + 200 M€ de la base de coûts fixes par fermeture de bureaux et baisse des effecifs,, réduction du portefeuille avec suppressions de jeux et construction de marques et de services Live plus puissants ;

- depuis juin, engagement fort dans les jeux d’aventure en monde ouvert, avec objectif de regagner le leadership mondial, et dans les expériences natives ou GaaS- valorisation des jeux et streaming par les partenariats BtoB sur le back-catalogue ;

- innovation fondée sur des technologies de pointe (Anvil et Snowdrop pour les moteurs, Ubisoft connect et I3D.net pour la distribution), le Voxel et le cloud computing avec Scalar…, accélérée par le soutien aux start-ups -6 à 10 incubées chaque année- et le déploiement de « Lead associate » pour les 45 studios de création et Motion Pictures pour l'animation et le film,

- sélectivité accrue dans la R&D, au prix de dépréciations élevées ;

- Stratégie environnementale :

- recours aux énergies renouvelables pour les centres de données français et canadiens,

- séquestration des émissions de GES et réduction constante des émissions par employé, de 10,8 % en mars 2024 (vs 2019) ;

- Visibilité de l’activité avec un net booking quasiment égal au chiffre d’affaires annuel ;

- Bilan un peu tendu, avec une position nette négative de 881 M€ à fin septembre.

=/ Défis /=

- Activité concentrée sur septembre-janvier, d’où la clôture des comptes à fin mars ;

- Vers un report probable à la fin de l’année de la sortie de Star Wars Outlaws ;

- Spéculations sur les liens capitalistiques de la société holding Guillemot Brothers, fondatrice d’Ubisoft, avec le Tencent, titulaire de 49,9 % de son capital et de 5 % de ses droits de vote ;

- Confirmation du succès initial du nouveau jeu XDefiant et de la performance de Rainbow Six Siege ou The Crew Motorfest en début d’année, avant la sortie fin 2024 de Assassin’s Creed Shadowset l’offre en monde ouvert de Star Wars Outlaws ;

- Après une hausse de 12 % des revenus € au 1 er trimestre, objectif 2024-25d’une hausse solide du net booking, d’une légère hausse du résultat opérationnel et d’un autofinancement libre positif ;;

- Société ne distribuant pas de dividende.