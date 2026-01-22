La valeur du jour à Paris Ubisoft atomisé en bourse après son avertissement sur résultats

(AOF) - Ubisoft (-30,18%, à 4,628 euros) chute en bourse après la présentation d’un « méga profit warning » selon Oddo BHF. Le spécialiste des jeux vidéo a annoncé tabler désormais sur un net bookings (ventes de jeux, contenus additionnels et abonnements) d’environ 1,5 milliard d’euros pour l’exercice 2025-2026. Auparavant, il l’attendait stable par rapport à l’exercice 2024-2025, soit autour de 1846,4 milliard d’euros, ce qui représente finalement une baisse de près de 19%.

Ce repli devrait également se traduire par une réduction de la marge brute d'environ 330 millions d'euros, selon un communiqué d'Ubisoft.

L'avertissement sur résultats est principalement lié à la modification du pipeline de sorties du trimestre en cours. Ubisoft a notamment mis à jour sa feuille de route et a décidé de reporter les négociations de certains partenariats dans le contexte de refonte du modèle opérationnel du groupe.

Avec toutes ces décisions, l'Ebit devrait être d'environ -1 milliard d'euros, alors qu'il était attendu précédemment proche de zéro, ce qui conduit à une dépréciation accélérée d'environ 650 millions d'euros, notamment à cause de l'arrêt du développement de 6 jeux.

En outre, Ubisoft a logiquement retiré ses prévisions pour l'exercice 2026-2027 et en communiquera de nouvelles au mois de mai.

Chez Oddo BHF, les analystes évoquent " un big reset " et estiment qu'il faudra au moins 3 ans pour que la nouvelle organisation permette au groupe de retrouver sa capacité à lancer régulièrement des jeux à succès, renouant avec une croissance durable et une génération de trésorerie robuste. Le groupe financier rappelle que le titre Ubisoft est au plus bas (-92% en 5 ans) et confirme sa recommandation négative à Sous-performance en coupant son objectif de cours de 9 à 5 euros.

Pour TP Icap Midcap, il s'agit d'un " grand chamboulement ". Les analystes détaillent que le groupe a décidé d'une refonte en cinq " Creative Houses ", la plus importante d'entre elles étant Vantage Studios qui se consacrera aux trois marques majeures (Assassins's Creed, Far Cry et Rainbow Six). Pour TP Icap Midcap, " la perspective d'un retour à une génération de cash nous semble lointaine et la structure financière devrait de nouveau être fragilisée à court terme ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

UBISOFT

=/ Points clés /=

-Troisième éditeur mondial indépendant de jeux vidéo, attirant 138 millions de joueurs uniques, créé en 1986 et détenant les marques phares Assassin’s Creed, Just Dance, Watch Dogs, The Division, Far Cry, For Honor, Tom Clancy, the Crew, Ghost Recon, Rainbow, Brawlhalla… ;

- Chiffre d'affaires de 2,3 Mds€ réalisé en Amérique du nord pour 53 % et en Europe pour 35 % ;

- Activité répartie entre les consoles pour 56 %, les ordinateurs pour 32 % et les téléphones pour 6 % ;

- 5 ambitions : détention de la totalité des marques, intégration des nouveautés technologiques dans la politique R&D, maîtrise de la production interne à 96 %, puis montée en puissance de la récurrence des revenus (96 % apportés par le « back catalogue ») et de la rentabilité via la digitalisation (89 % du net booking) ;

- Capital détenu à 25,42 % et 29,64 % des droits de vote par 2 actionnaires agissant de concert -les frères fondateurs et la famille Guillemot avec 15,48 % des actions d’une part, le chinois Tencent avec 9,99 % d’autre part- puis par les salariés (3,6 %) ;

- Présidence et direction générale du conseil de 11 membres assurée par Yves Guillemot.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires, en refonte depuis plus d’un an avant la présentation en janvier 2026 d’une nouvelle démarche opérationnelle fondée sur les Creative Houses :

- réorganisation industrielle avec une réduction nette de 300 M€ de la base de coûts fixes entre 2024 et 2027, par fermeture de bureaux et sites de production, baisse des effectifs, suppressions de jeux & ventes d’actifs non-essentiels, construction de marques et de services Live plus puissants, sélectivité accrue, au prix de dépréciations dans la R&D et intégration des avis des joueurs via Title Updates,

- réorganisation capitalistique : création, fin novembre, de la filiale Vantage, société commune avec Tencent, actionnaire à hauteur de 26,3 %, dédiée aux marques emblématiques Assassin’s Creed, Far Cry & Tom Clancy’s et Rainbow Six,

- valorisation des jeux et franchises via les partenariats et monétisation des droits de streaming,

- innovation fondée sur des technologies de pointe (Anvil et Snowdrop pour les moteurs, Ubisoft connect et I3D.net pour la distribution), Voxel et cloud computing avec Scalar…, accélérée par le soutien aux start-ups -6 à 10 incubées chaque année- et par « Lead associate » (studios de création) et Motion Pictures (animation et film) ;

- Stratégie environnementale :

- recours aux énergies renouvelables pour les centres de données français et canadiens,

- séquestration des émissions de GES et réduction constante des émissions par employé, (10,8 % en 2024 vs 2019) ;

- Vers une meilleure aisance financière pour le développement des jeux, l’investissement de 1,16 Md€ de Telcen dans Vantage ayant permis un remboursement par anticipation, pour un montant de 86 M€ de certains emprunts à court terme ;

- Bilan renforcé : 1,7 Md€ de fonds propres, trésorerie de 1 Md€ environ et dette nette de 1,15 Md€ à fin septembre.

=/ Défis /=

- Activité commerciale centrée sur septembre-janvier, d’où la clôture des comptes à fin mars ;

- Suivi du net booking, (réservations nettes) en hausse de 20 % à 772 M à fin septembre ;

- Engagement fort dans les jeux d’aventure en monde ouvert, avec objectif de regagner le leadership mondial, et dans les expériences natives ou GaaS et poursuite des succès de Assassin’s Creed Shadows et rainbow Six Siege ;

- Après une forte perte nette sur l’exercice 2024-25 mais un retour à la rentabilité du résultat opérationnel à fin septembre, objectifs 2025-26 confirmés : stabilité du net booking, résultat opérationnel autour de l’équililbre, autofinancement libre encore négatif et position de dette autour de zéro,

- Anticipations 2026-27 : retour à la profitabilité opérationnelle et à la génération d’autofinancement libre ;

- Société ne distribuant pas de dividende.