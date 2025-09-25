 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 782,54
-0,57%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La valeur du jour à Paris Trigano : croissance attendue de l’activité en 2026 après des revenus annuels en baisse
information fournie par AOF 25/09/2025 à 11:12

(AOF) - Trigano (+2,74% à 146,20 euros) enregistre la plus forte progression au sein de l'indice SBF 120, après l'annonce d'une progression de son activité attendue sur son prochain exercice : 2025/2026. Toutefois, sur l’ensemble de son exercice fiscal 2024-2025, le fabricant de camping-cars a généré des revenus de 3,66 milliards d’euros, en repli de 6,8%, ou de 11,1% à périmètre et change constants. Dans le détail, l’activité Véhicules de loisirs a connu une baisse de 6,9%, à 3,483 milliards d’euros, avec notamment un repli de 11,8%, à 2,76 milliards d’euros pour les ventes de camping-cars.

Ces dernières représentent 75,42% du chiffre d'affaires total du groupe.

Trigano explique cette contreperformance par " le passage soudain début 2024 d'une situation de pénurie à une situation d'abondance de châssis dans un contexte de transition de la norme Euro 6d vers la norme Euro 6e qui avait généré des surstocks de camping-cars à la fois dans les usines et dans les réseaux ". Afin de normaliser cette situation, la société a réduit sa production de véhicules de loisirs rapidement et a adapté le cadencement de ses livraisons.

De son côté, l'activité Équipements de loisirs a été affectée par la mauvaise conjoncture économique et politique en Europe, notamment en France et au Royaume-Uni. Les ventes de remorques ont toutefois bien résisté (+0,8%) grâce à l'Europe du Nord et de l'Est.

Trigano a également indiqué que le maintien d'un bon niveau de rentabilité (résultat opérationnel courant estimé aux alentours de 9% du chiffre d'affaires) associé aux efforts de réduction des stocks et de maîtrise de l'évolution du besoin en fonds de roulement lui a permis de dégager sur l'exercice une trésorerie de 500 millions d'euros.

En ce qui concerne les perspectives, le groupe estime que sa stratégie consistant à proposer des véhicules aux rapports prix/contenus attractifs s'est avérée payante et lui a permis de gagner des parts de marché.

Trigano se montre optimiste pour la nouvelle saison avec notamment une affluence record dans les premiers grands salons d'automne. En outre, sur ces événements, le très bon niveau des prises de commandes s'est fait sur des produits de la collection 2026 et dans des conditions commerciales normales générant une marge de qualité.

Trigano soutenu par Portzamparc

Le groupe estime que " l'accueil favorable par la clientèle des nouvelles gammes de véhicules, le bon niveau des carnets de commandes et la non-récurrence des phénomènes de déstockage des réseaux de distribution de camping-cars, dont les stocks de produits Trigano sont normalisés, devraient favoriser la progression de l'activité en 2025/2026 ".

Ce sentiment est partagé par les analystes de Portzamparc qui apprécient également le discours sur la marge et la génération de cash. Partant, ils ont confirmé leur recommandation à Acheter sur le titre Trigano, en relevant toutefois leur cible de cours de 178 à 185 euros, laissant apparaître un potentiel de hausse d'environ 30% au cours de clôture de mercredi.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

TRIGANO
148,0000 EUR Euronext Paris +4,01%
Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 25/09/2025 à 11:12:00.

