La valeur du jour à Paris - STMicroelectronics au plus bas depuis juin 2020 : les perspectives déçoivent

(AOF) - STMicroelectronics (-7,02% à 22,11 euros) est lanterne rouge du CAC 40, place qui était également la sienne à l’issue de l’année 2024. Le fabricant de semi-conducteurs, qui continue d’être pénalisé par la faiblesse de la demande, a dévoilé des objectifs pour le premier trimestre inférieurs aux attentes. Réagissant aux informations dévoilées par le groupe franco-italien, Stifel anticipe une réduction d'au moins 10% du consensus de bénéfice par action pour 2025. Jefferies pense qu'il s'agit probablement de la dernière réduction majeure des estimations de STM dans ce cycle baissier.

"Toutefois, le manque de visibilité sur le calendrier de la reprise industrielle reste préoccupant", souligne l'intermédiaire.

"Nos perspectives pour le premier trimestre, au point médian, sont les suivantes : un chiffre d'affaires net de 2,51 milliards de dollars, en baisse de 27,6% en variation annuelle et en baisse de 24,4% en variation séquentielle, et une marge brute attendue à environ 33,8%, impactée par environ 500 points de base de charges liées aux capacités non utilisées", a déclaré le PDG, Jean-Marc Chéry. Les analystes étaient moins pessimistes, anticipant respectivement 2,7 milliards de dollars et 35,9%.

Au quatrième trimestre, le ratio de prises de commandes sur facturations est resté inférieur à 1. "Nous avons continué à faire face à une reprise retardée et à une correction d'inventaire dans l'Industriel et à un ralentissement dans l'Automobile, particulièrement en Europe pour ces deux marchés", a expliqué Jean-Marc Chéry.

STMicroelectronics n'a pas fourni de prévisions à propos de l'ensemble de l'année, regrette Stifel. Avant cette publication, le marché anticipait 12,8 milliards de revenus et 38,7% de marge brute. La société a seulement indiqué qu'elle prévoyait entre 2 et 2,3 milliards de dollars d'investissements nets.

STMicroelectronics va réduire ses coûts

Dans ce contexte difficile, la firme franco-italienne a annoncé le début du projet global visant à redimensionner sa base de coûts. Celui-ci avait été annoncé fin novembre, lors de la journée investisseurs.

STMicroelectronics prévoit "des économies de coûts annuelles en millions de dollars dans le haut de la fourchette à trois chiffres à la fin 2027". Plus particulièrement, en termes de charges d'exploitation (frais commerciaux, généraux et administratifs et de R&D), la société anticipe des réductions de coûts annuelles de 300 millions à 360 millions de dollars à la fin 2027, par rapport à la base de coûts de 2024.

En revanche, les comptes de STMicroelectronics au quatrième trimestre ont légèrement dépassé les attentes. Le résultat net a chuté de 68,3% à 341 millions de dollars et le résultat d'exploitation de 64% à 369 millions de dollars. Le marché anticipait 335 millions de dollars de résultat opérationnel. La marge brute, une mesure très suivie de la rentabilité dans le secteur, est ressortie à 37,7% contre 45,5% au quatrième trimestre 2023. Le groupe technologique a souffert d'une forte baisse de son activité : -22,4% à 3,32 milliards de dollars. Les analystes visaient 3,287 milliards de dollars.

