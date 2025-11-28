 Aller au contenu principal
La valeur du jour à Paris - SMCP bondit : cession en vue de 51,2% de son capital et possible OPA
information fournie par AOF 28/11/2025 à 11:39

(AOF) - A Paris, SMCP grimpe de 10,42% à 6,57 euros au lendemain de l'annonce du lancement d'un processus de cession de participations pouvant aller jusqu'à 51,2% de son capital. Si la participation acquise représente plus de 30% du capital de la société, l'acquéreur de ce bloc pourrait être tenu de déposer une OPA sur la totalité des actions SMCP. La maison-mère des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac dit "accueillir favorablement ce projet qui lui permettrait de stabiliser sa situation actionnariale et de se concentrer sur la poursuite de sa stratégie de développement".

La mise en vente a été confiée à Lazard Frères.

Dans le détail, SMCP indique que ses actions concernées incluent une participation de 28% du capital détenue par Glas, trustee au titre de l'emprunt obligataire émis en 2018 par la société luxembourgeoise European TopSoho S.à r.l. (ETS). Glas en a pris possession temporaire en 2021 à la suite du défaut d'ETS.

Pour rappel, cette société luxembourgeoise (ex-actionnaire majoritaire de SMCP et filiale de la société chinoise de textiles et de vêtements Shandong Ruyi) a été placée en procédure de faillite en février 2023 et est actuellement administrée par un curateur sous la supervision de la justice du Luxembourg.

Les titres concernés incluent aussi une participation de 15,5% du capital. Sur ce point, à la suite de la décision de la Haute Cour de Singapour du 4 juillet dernier, cette participation, qui avait été cédée en 2021 à Dynamic Treasure Group, a été restituée le 11 août 2025 à ETS.

En août dernier, SMCP avait indiqué que "la restitution de cette participation venait clarifier sa situation actionnariale et qu'il restait concentré sur la mise en œuvre de sa stratégie de croissance rentable, en s'appuyant sur la désirabilité de ses marques, son agilité opérationnelle et ses efforts en matière de maitrise des coûts".

Enfin, dans le cadre de ce processus de cession, les actions comprennent également une participation de 7,7% du capital détenue par ETS, dont l'administration a été confiée par Glas à Alastair Beveridge et Daniel Imison d'Alix Partners LLP en qualité de Receivers .

Le processus pourrait mener vers une OPA

Ce processus durera plusieurs mois. Au cas où la participation acquise dans ce cadre représenterait plus de 30% du capital de la société, l'acquéreur de ce bloc (agissant seul ou de concert) pourrait être tenu de déposer un projet d'offre publique d'achat (OPA) sur la totalité des actions SMCP.

"A ce stade, il n'existe néanmoins aucune certitude que ce processus aboutisse favorablement", explique le groupe français regroupant des entreprises de prêt-à-porter.

"Ce reclassement pourrait soit peser sur le titre en cas de cession sur le marché au fil de l'eau, soit générer de l'intérêt spéculatif en cas de rachat par un acteur de plus de 30% du capital", a commenté Invest Securities.

Oddo BHF a identifié 3 types d'acteurs qui pourraient être intéressés par le dossier, une société de Private Equity, un groupe industriel du secteur et un conglomérat chinois: Fosun (Wolford Lanvin…), Fujian Septwolves Industry (licences de marques occidentales en Asie : Versace, Karl Lagerfeld)…

La mise en vente potentielle de plus de 50% du capital de SMCP intervient plus d'un mois après la croissance de ses ventes au troisième trimestre 2025.

SMCP a généré un chiffre d'affaires de 294 millions d'euros sur cette période, en hausse de 2,5% en organique sur un an. La maison-mère des marques Sandro, Maje, Claudie Pierlot et Fursac affiche une excellente dynamique dans les régions Amériques (+11%) et EMEA (+8%).

En outre, les ventes ont progressé de 2,8% en organique à 896 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2025, soutenues par les ventes à périmètre comparable (+2,9%).

AOF - EN SAVOIR PLUS

OPA
Valeurs du luxe

Valeurs associées

SMCP
6,5600 EUR Euronext Paris +10,25%
