La valeur du jour à Paris - SES leader du SBF 120 après ses objectifs financiers confirmés et un rachat d'actions

(AOF) - Fournisseur de services de télécommunications par satellites, SES (+15,07% à 6,68 euros) domine largement l'indice SBF 120 ce jeudi après avoir dévoilé des résultats au premier semestre meilleurs qu'attendu. Grâce à ses activités "Réseaux" et "Vidéo", ses revenus ont progressé de 9,8% à 987 millions d'euros contre 899 millions d'euros il y a un an et 975 millions d'euros attendus. Sur ce semestre, l'EBITDA ajusté de 530 millions d'euros (contre une estimation de 518 millions d'euros) est en baisse de 2,7% et représente une marge d'EBITDA ajusté de 54% (contre 61% au premier semestre 2022).

En outre, au premier semestre 2023, le bénéfice net ajusté de 116 millions d'euros est en baisse de 31% alors qu'il était de 168 millions d'euros au premier semestre 2022. Il comprend une perte nette de change de 2 millions d'euros contre un gain de 26 millions d'euros au premier semestre 2022.

Cette perte a été partiellement compensée par la hausse des intérêts capitalisés déclarés en glissement annuel et la baisse de la charge d'impôt sur le résultat déclarée en glissement annuel.

Son bénéfice d'exploitation a reculé passant de 185 à 159 millions d'euros entre le premier semestre 2022 et le premier semestre 2023.

Au 30 juin 2023, la dette nette ajustée (incluant 50% des 1,17 milliards d'euros d'obligations hybrides en tant que dette) s'élevait à 3,932 milliards d'euros et représentait un ratio dette nette ajustée/ EBITDA ajusté de 3,6 fois, contre 3,5 fois au 31 décembre 2022.

Les perspectives de chiffre d'affaires et d'EBITDA ajusté de SES pour 2023 restent conformes aux prévisions et devraient se situer respectivement entre 1,95 et 2 milliards d'euros et entre 1,01 et 1,05 milliards d'euros.

En plus de ses résultats semestriels divulgués, SES annonce aujourd'hui le lancement d'un programme de rachat d'actions d'un montant maximum de 150 millions d'euros, qui devrait être exécuté d'ici le 30 juin 2024, conformément à l'autorisation donnée par l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui s'est tenue le 6 avril 2023.

SES achètera jusqu'à 20 millions d'actions A et jusqu'à 10 millions d'actions B en proportion égale afin de maintenir le ratio de deux actions A pour une action B, conformément aux statuts.

" La valeur totale du programme ne dépassera pas 150 millions d'euros, et les actions acquises dans le cadre du programme sont destinées à être annulées afin de réduire le nombre total d'actions avec droit de vote et d'actions économiques ", souligne l'entreprise.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Fin de la baisse des prix

Grâce à la guerre des prix, les consommateurs français ont bénéficié de tarifs internet parmi les plus bas d'Europe. Mais peu à peu, les prix des abonnements augmentent. Selon l'autorité des télécoms (Arcep), en 2021 ils ont progressé de 3,1% pour le mobile et de 5,1% pour le fixe. Si le contexte inflationniste actuel peut expliquer cette remontée des tarifs, elle n'est pas la seule raison. Tous les intervenants cherchent, en effet, à redresser leurs marges. Ils sont déjà parvenus à externaliser une partie de leurs dépenses d'investissement liées au déploiement de leurs infrastructures fibre et mobile (4G et 5G). Désormais il leur reste à accroître leurs revenus. C'est un enjeu important pour bénéficier d'un développement de leurs performances. Dégager un niveau satisfaisant de trésorerie disponible (free cash-flow) leur permet également de bénéficier de conditions de financement attractives, dans un secteur qui exige des investissements conséquents. Les investissements de la filière ont presque atteint 15 milliards d'euros en 2021, soit un niveau historique. La progression atteint quasiment 50 % depuis 2017.