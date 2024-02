La valeur du jour à Paris - Scor : les renouvellements de janvier salués

(AOF) - Scor avance de 1,68% à 29,03 euros et figure parmi les principales progressions de l’indice SBF 120 après avoir dévoilé une solide croissance des primes de réassurance P&C (dommages) lors des renouvellements de janvier 2024. Elles ont progressé de 13,6% à 4,246 milliards d’euros. Le réassureur souligne que cette croissance dépasse l’hypothèse moyenne du plan stratégique Forward 2026. Jefferies souligne la hausse de 10,5% des volumes et de 3,1% des prix. L’analyste juge ce dernier chiffre rassurant et cohérent avec les progressions de 3% annoncées le mois dernier par Howden et Conduit.

Environ 62% des primes de réassurance P&C, soit 41% du total des primes P&C

de Scor, sont renouvelées en janvier.

Dans le détail, les primes de réassurance P&C Lines, qui comprend les branches dommages, responsabilité, automobile et d'autres lignes d'affaires apparentées, ont augmenté de 0,8% à 2,2 milliards d'euros. Scor souligne "une discipline maintenue sur la souscription de risques de catastrophes naturelles et une exposition en baisse sur les lignes de responsabilité aux États-Unis".

Les primes de réassurance Global Lines, qui inclut notamment les branches agriculture, aviation, marine et énergie, espace et cyber, ont progressé de 9,4% à 1,5 milliard d'euros. La croissance a été tirée par "des lignes d'activité cibles qui améliorent la diversification, telles que les lignes d'engineering, de marine et d'assurance décennale, en accord avec le plan Forward 2026".

Enfin, les primes de réassurance d'Alternative Solutions se sont envolées de 191,5% à 550 millions d'euros. Elle a bénéficié "d'une forte activité sur les nouvelles affaires en provenance de toutes les zones géographiques". "Scor avait ciblé ce domaine de croissance lors de sa journée investissement et a obtenu des résultats", souligne UBS.

Le réassureur précise que l'augmentation attendue de la rentabilité technique se traduit par une amélioration du ratio net de souscription de 1,5 point (hors Alternative Solutions) sur le portefeuille renouvelé, grâce à une augmentation des tarifs de 3,1%, dont une augmentation de 6,6% sur les affaires non-proportionnelles.

"Je m'attends à ce que les conditions de marché restent attractives cette année, soutenues par la demande des cédantes et la discipline maintenue par les réassureurs" a déclaré Jean-Paul Conoscente, directeur général de l'activité P&C.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Cinquième réassureur mondial né en 1970, leader en Europe ;

- Profil de risque très sûr : réassureur le plus diversifié géographiquement et répartition équitable entre réassurance-vie sous la marque Scor Global Life (plus de la moitié des primes) et réassurance non-vie sous la marque Scor PC ;

- Primes brutes d’un montant de 17,6 Mds€ et diversification réussie dans la gestion d’actifs avec un portefeuille de 20,3 Mds€, investi aux 8/10èmes en obligataire ;

- Modèle d’affaires organisé en 3 « hubs » autonomes de gestion (les Amérique, l’Asie-Pacifique et l’EMEA), la souscription et la gestion des sinistres dépendant des divisions vie et non-vie;

- Capital ouvert, les premiers actionnaires étant, à fin septembre, Covea (8,78%) devant ACM (5,21 %) et les salariés (3,79%), Fabrice Brégier présidant le conseil d’administration de 16 membres et Thierry Léger assurant la direction générale ;

- Situation financière solide avec, à fin juin, des capitaux propres de 5 Mds€ et une amélioration du ratio d’endettement, à 20,1 %.

Défis

- Stratégie Forward 2026 :

- focus sur 3 activités :

- vie et santé : bénéfice entre 500 et 600 M€,

- dommages : hausse annuelle de 4 à 6 % des revenus, ratio combiné inférieur à 87 % et ratio de charges sur catastrophes naturelles à 10 % des revenus,

- investissements : taux de rendement entre 3,4 et 3,6 % sur la période,

- taux annuel de croissance de la valeur économique de 9 %, ratio de solvabilité maintenu entre 185 et 220 % et rendement sur capitaux propres de + 12 % ;

- Stratégie d’innovation visant à dessiner la réassurance du futur :

- nouvelles solutions : réassurance paramétrique, exploitation et analyse des données pour les clients via la plateforme DASP, pour les clients,

- lancement de la plateforme hELIOS et partenariat avec start-up et Insurtech,

- cybersécurité en interne et pour les clients,

- 250 ME d’investissements dans les technologies ;

- Stratégie environnementale au cœur de la stratégie, les réassureurs étant très exposés aux risques climatiques :

- portefeuille d'investissement neutre en CO2 en 2050,

- soutien à la recherche sur les risques climatiques ,

- création d’offres spécifiques -FEEL, BAM ou VITAE- en réassurance-vie,

- recours aux crédits carbone et lancement d’une facilité de crédit « verte » ;

- Normalisation de l’actionnariat à l’automne par rachat de sa participation à Covéa, qui sera, d’ici la fin de l’année, transmise à Cardif, filiale d’assurances de BNPParibas ;

- 3 éléments porteurs : la hausse des tarifs de réassurance-dommages, la fin de l’impact du Covid et la hausse des taux d’intérêt.

Défis

- Sensibilité aux catastrophes naturelles (en cours d’abaissement par une politique stricte de souscription) et à la parité € vs $ et £, monnaies de libellé de l’essentiel des revenus ;

- Evolution de la valeur économique, de 54 € par action ;

- Résultat de l’arbitrage sur les conditions de cessions à Covea du portefeuille-vie américain ;

- Après une hausse du résultat semestriel à 502 M€ à fin juin, objectifs 2023 d’une croissance de la valeur économique et d’un ratio de solvabilité dans le haut de la fourchette 187 -220 %.

