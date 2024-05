La valeur du jour à Paris - Schneider Electric tire un trait sur Bentley Systems

(AOF) - Schneider Electric (+0,43% à 232,30 euros), a mis un terme à ses discussions avec l'entreprise américaine des logiciels d'ingénierie Bentley Systems, dans le cadre d'une potentielle transaction. Invest Securities explique que "même si le rationnel opérationnel et stratégique faisait sens, cette opération suscitait des inquiétudes quant à la création de valeur de l'opération au regard de la taille (valeur d'entreprise de 18,5 milliards de dollars), de la valorisation de Bentley et de la nécessité de financer pour partie l'opération en titres".

L'analyste précise que Bentley Systems affiche un PER de 54,4 pour 2024 et de 47,5 pour 2025.

Schneider Electric va désormais rester concentrée sur ses priorités d'allocation du capital. Elle ne donnera pas de "détails supplémentaires quant aux discussions préliminaires ou à la transaction proposée". Les discussions avec Bentley Systems, éditeur américain de logiciels d'ingénierie pour les infrastructures, avaient été dévoilées le 19 avril. En outre, le groupe français confirme qu'il "restera agile et opportuniste vis-à-vis de son développement inorganique.

Cependant, il "réitère la nécessité d'une approche disciplinée de la création de valeur pour les parties prenantes dans toute éventuelle transaction stratégique".

Réagissant à l'annonce de discussions entre les deux groupes, Berenberg avait été "surpris que le spécialiste de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et des automatismes explore une acquisition de cette ampleur, puisqu'elle semblait être en contradiction avec le message 'évolution et non révolution' du nouveau directeur général, Peter Herweck.

