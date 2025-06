La valeur du jour à Paris Sanofi se renforce dans l'immunologie aux Etats-Unis

(AOF) - Sanofi perd 0,90 à 86,73 euros et se dirige vers un quatrième repli consécutif. Le titre a déjà perdu 5,69 % au cours des 3 dernières séances. L’actualité est dense en ce moment pour le laboratoire pharmaceutique français. Aujourd’hui, il a annoncé une opération importante aux États-Unis avec l’acquisition de Blueprint Medicines pour environ 9,1 milliards de dollars. Cette société biopharmaceutique est spécialisée dans la mastocytose systémique, une maladie immunologique rare et d’autres maladies induites par le KIT, un récepteur dont la mutation pourrait être une des causes de cette maladie.

Pour Invest Securities, Sanofi poursuit sa stratégie de spécialisation dans l'I&I (immunité et inflammation). L'autre bénéfice pour le laboratoire selon le broker est que Blueprint Medicines détient déjà un produit approuvé aux Etats-Unis et au Mexique contre la mastocytose systémique ainsi qu'un " pipeline immunologique prometteur de stade avancé et précoce ".

Sanofi va débourser 129 dollars par action en espèces, ce qui représente une valeur en actions d'environ 9,1 milliards de dollars. Le prix de l'offre représente une prime d'environ 27 % par rapport au prix de clôture du titre Blueprint le 30 mai dernier, et d'environ 33 % en comptant le droit de valeur conditionnelle. Les actionnaires de Blueprint recevront en effet un droit de valeur conditionnelle non négociable avec deux paiements d'étapes potentiels de 2 et 4 dollars pour la réalisation respectivement d'étapes de développement et de réglementations futures pour BLU-808. Ce dernier est " un inhibiteur oral hautement sélectif et puissant du KIT de type sauvage, qui a le potentiel de traiter un large éventail de maladies en immunologie ", a précisé la société.

Au total, Sanofi pourrait débourser jusqu'à 9,5 milliards de dollars en utilisant les liquidités disponibles et les produits provenant d'une nouvelle dette. Sous réserve de l'obtention des autorisations habituelles, la finalisation de cette opération pourrait avoir lieu au cours du 3ème trimestre et n'aura pas d'impact significatif sur les orientations financières du laboratoire française. En revanche, cette acquisition sera immédiatement relutive pour la marge brute et pour le bénéfice d'exploitation et pour le bénéfice par action après 2026.

Le produit déjà commercialisé par Blueprint Medicines est Ayvakit et il a généré un chiffre d'affaires 479 millions de dollars en 2024, ou de 150 millions de dollars au premier trimestre. Le 1er mai dernier, la société a relevé ses objectifs annuels de revenus pour ce traitement. Elle attend désormais des ventes comprises entre 700 et 720 millions de dollars en 2025, contre 680 à 710 millions de dollars auparavant. L'objectif est d'atteindre 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires net mondial d'ici 2030.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- 5ème groupe pharmaceutique mondial et 1er européen, créé en 1994 ;

- Ventes de 41,1 Mds€ provenant de 7 divisions : l’immunologie pour 33 %, les maladies rares pour 14 %, la neurologie pour 1 %, l’oncologie pour 2 %, les vaccins pour 4 % et les autres médi-caments (Lantus, Toujejo, Lovenox, Plavix, Thymoglobulin ,Praluent…) pour 46 % ;

- Part croissante des Etats-Unis (45 %) et du reste du monde (27 %) devant l’Europe (18 %);

- Ambition : positionnement d’une biopharmaceutique fondée sur la science, focalisée sur les médicaments & vaccins innovants, maintenant sa place de n° 1 mondial dans les vaccins et visant celle de n° 1 mondial en immunologie ;

- Capital éclaté (hors L’Oréal -9,4 % des actions avec 16,95 % des droits de vote- et les salariés -2,6 %), Frédéric Oudéa présidant le conseil de 17 administrateurs, Paul Hudson étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- allocation du capital en 4 parts : croissance organique, croissance externe, hausse continue, depuis 30 ans, du dividende puis rachats d’actions,

- productivité via la R&D et, dans les usines, via le digital (2 Mds€ d’économies),

- restructuration du portefeuille :

-enrichissement en produits biologiques,

- réduction d’1/3 des familles de produits en 2025, vs 2020, via les cessions de + 50 % du capital d’Opella, n°3 mondial des médicaments sans ordonnance, et des marques Aspégic, Kardégic,

- recherche focalisée sur 5 domaines : immunologie & inflammation avec objectif de devenir n° 1 mondial, oncologie, neurologie (scléroses…, maladies hématologiques rares & maladies rares puis vaccins, avec près de 100 projets en cours,

- innovation :

- développée en collaboration : Regeneron, Kymera, Teva, SKbioscience…,

- accélérée par les acquisitions –Kiadis, Biopharma, Kymab, WhiteLab genomics - et les partenariats -Ventyx, RadioMedix, MeiraGTx…,

- soutenue par les plateformes : petites molécules, anti-corps, protéines hémogénétiques, génomie artificielle… ;

- Stratégie environnementale Planet Mobilization visant la neutralité carbone en 2030 :

- 2030 : 100 % de consommation d’électricité durable contre 50 % en 2021,

- 2027 : élimination des emballages plastiques pour les vaccins,

- 2025 : écoconception de tous les nouveaux produits ;

- lignes de crédit indexées sur le développement durable ;

- Succès des 9 lancements 2024 apportant 11 % des ventes (ALTUVIIIO, Beyfortus, Cablivi…);

- Bilan sain avec un autofinancement libre de 6 Mds€ et une dette nette de 8,8 Mds€.

Défis

- Poursuite de la réduction de la dépendance à l’égard du Duxipent (29 des ventes) et sensibilité du résultat aux variations de changes ;

- Suivi des 5 médicaments « prioritaires » : Beyfortus, Amcenestrant (cancer du sein) en forte hausse, Fitusiran et Efanesoctocog (hémophilie) puis tolébrutinib (sclérose en plaques) ;

- Force du pipeline :

- en 2024, 5 résultats positifs en phase 3 : fitusiran, Dupixent, rilzabrutinib, tolebrutinib et Sarclisa et prochains lancements de phase 3 pour le Duvakitug et le SPO202,

- 2025 : 6 résultats de phase 3 et 7 attentes d’autorisation réglementaire,

- Après la cession de + 50 % du capital d’Opella, n°3 mondial des médicaments sans ordonnance, vitamines et compléments alimentaires ou minéraux ;

- Après des performances supérieures aux prévisions, objectifs 2025 : hausse des revenus proche de &0 % et fort rebond du bénéfice par action, dans le base de la fourchette 10 %-20 % ;

- Dividende 2024 en hausse à 3,92 € et programme de 5 Mds€ de rachat d’actions.