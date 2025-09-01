La valeur du jour à Paris - Renault : François Provost lève le voile sur son équipe de direction

(AOF) - Un mois après sa nomination, François Provost, directeur général de Renault , a dévoilé son équipe de direction. Katrin Adt, une ex-Mercedes, est notamment nommée à la tête de Dacia en remplacement de Denis Le Vot, qui quitte la société. En Bourse, l’action du constructeur automobile gagne 1,61% à 34,14 euros, dominant le CAC 40. Le secteur est bien orienté en Europe à une semaine du salon de Munich. Selon UBS, le sentiment des investisseurs vis-à-vis de l’automobile s’est amélioré cet été, les sociétés semblant en bonne voie pour atteindre leurs objectifs (actualisés) annuels.

Responsabilité des marques Renault et Dacia pour Fabrice Cambolive

Katrin Adt a une expérience de près de 26 ans dans l'automobile, au sein de Daimler, et en particulier chez Mercedes-Benz. Plus récemment elle pilotait l'audit corporate chez Mercedes-Benz. Elle remplace Denis Le Vot, qui quitte l'entreprise.

Katrin Adt rejoint la leadership team et rendra compte au chief growth officer, fonction nouvellement créée et attribuée Fabrice Cambolive. Ce dernier l'occupera en plus de son rôle de directeur général de la marque Renault.

" Fabrice Cambolive aura la responsabilité des marques Renault et Dacia. Il veillera à définir une approche stratégique unifiée et à optimiser les chiffres d'affaires sur l'ensemble des marchés. ", explique le groupe français. " Cette organisation permettra à Renault Group de capitaliser pleinement sur l'identité et le positionnement de chacune de ses marques. "

Nomination d'un chief technology officer

De son côté, Philippe Brunet est nommé chief technology officer (CTO) et intègre la leadership team. Il prend la responsabilité de l'ingénierie à la fois pour Renault Group et Ampere. ll succède à Philippe Krief, qui reste directeur général d'Alpine, membre de la leadership team.

Pour sa part, Anthony Plouvier, précédemment vice-president procurement strategy et transformation, est nommé chief procurement officer, en remplacement de François Provost. Il rejoint également la leadership team.

Thierry Charvet voit par ailleurs son périmètre élargi à la supply chain, en plus de la direction industrielle et qualité. Il reste membre de la Leadership Team.

Claire Fanget, précédemment directrice des ressources Humaines de la marque Renault, est nommée chief people & organisation officer, en remplacement de Bruno Laforge, qui quitte l'entreprise. Elle rejoint la leadership team.

Enfin, Christian Stein, chief communications officer, rejoint la Leadership team.

Amélioration du sentiment vis-à-vis du secteur

Alors que le salon automobile de Munich se tiendra à partir du 9 septembre, UBS pense que cet évènement et les conférences qui auront lieu à cette occasion devraient soutenir le sentiment des investisseurs vis-à-vis de cette industrie, s'est amélioré cet été. " Les résultats du deuxième trimestre ont été publiés il y a environ un mois, et les prévisions (actualisées) pour l'exercice 2025 nous semblent tout à fait réalisables pour la plupart des entreprises", explique la banque suisse. Cette dernière fait remarquer que les données globales du marché pour le mois de juillet sont encourageantes (Europe +6 % en glissement annuel, Chine +6 % et États-Unis +5 %.

Ce matin, la Plateforme automobile a annoncé une progression de 2,2% des ventes de voitures en France. Stellantis a connu une croissance de 1,7% grâce à Citroën (+30,9%) et le groupe Renault de 2,3%. Si la marque Renault a connu une hausse de 7,5%, Dacia a enregistré un repli de 6,4%.

Depuis le début de l'année, l'action Renault chute de plus de 17%, affichant le second plus fort repli du CAC 40, derrière Stellantis : -34%. Le secteur a été secoué ces derniers mois par de nombreux avertissements sur résultats et Renault n'a pas été épargné à la différence de 2024. Le départ inattendu de Luca de Meo de son poste de directeur général pour devenir patron de Kering a également pesé sur Renault.

AOF - EN SAVOIR PLUS

RENAULT GROUP

=/ Points clés /=

- Quatrième constructeur automobile mondial créé en 1898 et présent sous les marques Renault (la + vendue au monde), Dacia (Sandero 1ère voiture vendue en Europe), Alpine et Korea motors ; - Positionnement industriel mondial, avec un chiffre d’affaires de 56,2 Mds€ avec des positions fortes en France, (26 % du marché), Italie (11,7 %), Turquie (13,5 %), Espagne (12,7 %), Allemagne (4,7 %), Brésil (5,6 %) et Royaume-Uni (5,3 %) ; - Groupe automobile multi-spécialiste organisé en 5 entités ouvrant leur capital à des partenaires : Alpine, marque mondiale zéro-émission, Ampère, pure player de l’électrique et du digital, Horse pour les véhicules thermiques et hybrides, Mobilize dédiée au marché des nouvelles mobilités et The Future is neutral, consacrée à l’économie circulaire ;

- Capital détenu à 15,01 % (29,05 %de droits de vote) par l’État français, à 15 % par la filiale Nissan, et à 5,74 % par les salariés, Jean-Dominique Senard présidant le conseil de 16 administrateurs, Duncan Minto étant le directeur général par intérim en plus de ses fonctions de directeur administratif et financier

=/ Enjeux /=

- Stratégie « Revolution » d’organisation industrielle depuis 2024 en 4 entités : - Horse : véhicules hybrides et à combustion, au financement dopé par l’accord de joint-venture avec l’indien Geely donnant la place de n°1 mondial des motorisations à faibles émissions et la prise de participation stratégique (10 %) par le saoudien Aramco, - Ampère : véhicules électriques (1 million visés pour 2031) et logiciels, avec attente d’une ouverture du capital par placement privé et réduction des coûts de 40 % en 2027, - Alpine : accélération de la stratégie de croissance via les prises de participation à hauteur de 24 % par RedBird Capital, Otro Capital et Maximum Effort Invest et innovation dans la combustion via hydrogène, - Mobilize (mobilité, énergie, financement, assurances et maintenance), au lancement visant 20 % des ventes en 2030 ;

- diminution des coûts redistribuée aux particuliers (58,5 % des ventes), renforçant les parts de marché et dynamisme des canaux de ventes - agressivité à l’international avec l’International game plan, la France, l’Italie, l’Espagne, la Turquie et l’Allemagne étant les 5 premiers marchés du groupe, - gestion disciplinée des stocks, en repli constant,

- innovation focalisée sur la connectivité, les services et le véhicule électrique, fondée sur une R&D à 4,4 %, dotée d’un portefeuille de + 14 000 brevets ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone totale en 2050 (2040 en Europe) : - objectif d’une gamme de véhicules particuliers tous électriques en Europe en 2030, - économie circulaire de la mobilité portée par l’usine de Flins ; - Montée en puissance des véhicules les + rentables -électriques, hybrides ou pour particuliers ; - Bilan renforcé : position nette positive de l’automobile doublée à 7,1 Mds€ autofinancement libre de 2,9 Mds€ et une réserve de liquidités de 17,6 Mds€,

=/ Défis /=

- En Europe, repli des ventes de véhicules électriques « purs » en raison du recul des aides étatiques et des incertitudes sur la stratégie de la Commission européenne ; - 7 lancements de véhicules en 2025 : Renault 4 E-Tech électrique, Dacia Bigster et Alpine A390 en Europe et SUV de segment C à l’international) et 2 restylages (Renault Austral et Espace) ; - Commercialisation volontariste à l’international, avec notamment Grand Koleos et Kardian ;

; - Après la diminution de la participation directe dans Nissan, ramenée à 35,71 %, avec impact négatif de 2,2 Mds€ sur le bénéfice net au 1er trimestre, attente d’un dégagement total ;

- Mi-juillet 2025, le groupe lance un avertissement sur résultats. Les objectifs annuels de marge opérationnelle et de free cash-flow sont abaissés.

- Objectifs 2030 : marge opérationnelle de + 10 % et autofinancement libre de + 3 Mds€ ;

- Dividende 2024 en hausse à 2,2 €.