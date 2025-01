La valeur du jour à Paris - Renault en forme après une nouvelle progression des ventes en volumes en 2024

(AOF) - Renault (+3,7% à 49,29 euros) poursuit son rallye et se hisse parmi les plus fortes hausses du CAC 40 ce jeudi. Le constructeur français a publié des chiffres de ventes en hausse en 2024 pour la deuxième année consécutive. Son activité a bien résisté l’an dernier dans un contexte de marché difficile pour le secteur : le titre gagne 40% sur un an alors que celui de son concurrent Stellantis perd plus de 37%. Renault est également un des rares mastodontes du secteur à ne pas avoir émis d'avertissement sur résultats.

Les ventes de Renault Group ont progressé de 1,3% à 2,264 millions de véhicules dans le monde en 2024. Le constructeur automobile précise avoir progressé deux fois plus que le marché en Europe, avec des ventes en hausse de 3,5%. Le groupe affiche 34,7 % de ventes électrifiées en Europe, et des ventes de véhicules hybrides en hausse de 45 %, soit 25,5 % des ventes du groupe, ce qui représente une augmentation de 7,5 points par rapport 2023.

Renault a enregistré une deuxième année consécutive dans le vert après avoir repris le chemin de la croissance en volumes en 2023 (hausse de 9% de ses ventes au niveau mondial sur un an), mettant ainsi fin à 4 années de recul. Le groupe a affiché un repli de 5,9% en 2022 par rapport à 2021, invoquant "un contexte de contraintes des approvisionnements".

Une politique de vente "centrée sur la valeur"

Renault Group souligne qu'il maintient sa politique commerciale centrée sur la valeur : les ventes à clients particuliers en Europe représentent plus de 63 % de celles du groupe et les ventes sur les segments C et supérieurs en Europe représentent 30 % de celles du groupe. Les ventes s'élèvent à 1,577 million pour la marque Renault, en hausse de 1,8% et à 676 340 véhicules pour Dacia, en augmentation de 2,7%.

S'agissant de ses perspectives, la société française précise que le portefeuille de commandes en Europe représente environ 2 mois de ventes prévisionnelles à fin décembre 2024. En 2025, le groupe lancera 7 véhicules.

