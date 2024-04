La valeur du jour à Paris - Renault dépasse les attentes au 1er trimestre 2024 grâce à sa filiale financière

(AOF) - Renault recule en Bourse (-1,18% à 46,91 euros) malgré un chiffre d’affaires en hausse au 1er trimestre et légèrement supérieur aux prévisions. A 11,707 milliards d’euros, il progresse de 1,8 % (5,9 % à taux de change constants). Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours de 47,47 euros, soulignant que l'activité est supérieure aux attentes grâce à la filiale financière. Renault Group souligne qu'il "poursuit sa politique commerciale centrée sur la valeur" et confirme ses perspectives financières 2024.

La filiale financière Mobilize Financial Services (ex- RCI Bank and Services) a vu son chiffre d'affaires bondir de 27,9% à 1,24 milliard d'euros. Le constructeur invoque la hausse des taux d'intérêt et l'augmentation de 9,8 % de l'actif productif moyen (54,2 milliards d'euros) sur un an.

Parallèlement, les revenus de l'automobile ont reculé de 0,7% à 10,446 milliards d'euros. Ils sont cependant en hausse de 3,6 % à taux de change constants grâce en particulier à un effet prix de 4,1 points.

" Le niveau élevé du portefeuille de commandes à fin mars ainsi que nos prochains lancements permettront l'accélération séquentielle de l'activité. Associés à une réduction accrue des coûts, ils seront les leviers de notre performance financière ", a commenté Thierry Piéton, directeur financier de Renault Group. " C'est le plus fort trimestre depuis 2019 en valeur absolue ", a-t-il souligné lors d'une conférence téléphonique rapportée par la presse économique.

Les ventes mondiales du groupe avancent de 2,6% (à 549 099 véhicules), et de 4,3% en Europe. La part des ventes de véhicules électriques est cependant tombée à 10,5% pour la marque Renault contre 11% un an auparavant. " On a un marché de l'électrique qui reste un peu plus lent que dans les prédictions faites il y a deux ans" a commenté Thierry Piéton, ajoutant cependant qu'"on voit l'hybride progresser de façon très forte".

Dans le cadre de sa politique commerciale centrée sur la valeur, Renault fait un "focus sur les ventes à clients particuliers (66 % des ventes), sur les segments C & supérieurs (37 % des ventes), sur les versions haut de gamme qui représentent une large majorité des derniers lancements et sur l'électrification avec des offres hybrides et électriques (48 % des ventes)".

Renault Group table sur une marge opérationnelle pour le groupe d'au moins 7,5 % et d'au moins 2,5 milliards d'euros de free cash-flow. Le marché anticipe respectivement 7,5% et 2,45 milliards d'euros. 2024 sera "une année historique" avec 10 lancements de nouveaux véhicules.

Un marché français en forme

Le marché automobile français a enregistré son dixième mois consécutif de croissance en octobre 2023 avec 152383 immatriculations de véhicules particuliers neufs (+22% sur un an). Il a progressé de 16,49 % sur les 10 premiers mois de 2023, avec 1,44 million d'immatriculations, quasiment autant qu'en 2022 (1,52 million) mais bien moins que le niveau de 2019 (2,2 millions). Toutefois les indicateurs prévisionnels ne sont pas bons car les nouvelles commandes se sont repliées de 13 % à fin septembre 2023. Le ralentissement des commandes s'expliquerait par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, et une gestion plus prudente de leur trésorerie par les entreprises (la moitié du marché). Si Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Jeep) reste le leader du marché français, avec une part de marché supérieure à 28%, le groupe Renault (Renault, Dacia, Alpine) a bénéficié de belles performances en octobre 2023, avec près de 31% de nouvelles immatriculations supplémentaires sur un an. Le groupe français représente 24,6 % du marché des voitures de particuliers.