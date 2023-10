La valeur du jour à Paris - Publicis en tête d'affiche du CAC 40 ; ses objectifs annuels relevés

(AOF) - Leader de l'indice phare de la place parisienne, Publicis s'adjuge 5,29% à 77,22 euros à la faveur de résultats du troisième trimestre meilleurs que prévu et d'un nouveau relèvement de ses objectifs 2023. Sur la période, le groupe de publicité et de communication a dégagé un revenu net de 3,24 milliards d'euros, en croissance organique de 5,3% sur un an, contre un consensus de 3,6%, principalement soutenu par de fortes progressions de l'activité Media et de l'offre Data d'Epsilon.

Dans le détail, la croissance organique est de 3% en Amérique du Nord, 10,7% en Europe, 3,8% en Asie Pacifique, 18,2% en Moyen-Orient & Afrique et 6,9% en Amérique Latine. L'Europe s'est particulièrement distinguée, souligne Kepler Cheuvreux.

La dette financière nette s'élève à 714 millions d'euros à fin septembre, à comparer à 226 millions d'euros au 30 juin, et contre 919 millions à fin septembre 2022.

Malgré des incertitudes qui persistent, la société présidée par Arthur Sadoun relève à nouveau l'ensemble de ses objectifs pour l'année 2023. Il vise désormais une croissance organique comprise entre 5,5% et 6%, contre environ 5% précédemment.

La croissance organique du quatrième trimestre est ainsi attendue dans une fourchette pouvant aller de 3% jusqu'à 5%.

Par ailleurs, Publicis table vise sur un taux de marge opérationnelle de 18% (contre " proche de 18% " précédemment), et un Free cash-flow avant variation du besoin en fonds de roulement proche de 1,7 milliard d'euros (contre " au moins 1,6 milliard d'euros ").

"Les résultats ont été excellents et les prévisions ont une nouvelle fois été revues à la hausse malgré le contexte macroéconomique actuel. Nous soulignons la croissance organique ' high-single digit ' de l'activité Media, et celle de 10,5% d'Epsilon comme des points particulièrement forts", souligne UBS.

Invest Securities parle de son côté d'un "très bon troisième trimestre".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 2 mondial du marketing, de la communication et de la transformation digitale des entreprises, créé en 1926 ;

- Chiffre d’affaires de 12,6 Mds€ réparti entre 4 « Solutions Hub » : Publicis Communications (réseaux créatifs), Publicis Media, Publicis Sapient (digital et consulting) et Publicis Health ;

- Position forte dans les Amérique (64 % des revenus), devant l’Europe (23 %) et l’Asie-Pacifique (9 %) ;

- Modèle d’affaires décliné en 4 forces : créativité dynamique, diverse et disruptive sous les marques Saatchi&Saatchi, Publicis, Leo Burnett..., offre performante en média ciblé à grande échelle via les marques Starcom, Zenith, Spark Foundry, compétences en data via Epsilon et solutions technologiques innovantes via la plateforme Sapient ;

- Capital ouvert (la famille fondatrice détenant 6,57 % du capital et 8,45 % des droits de vote), Maurice Lévy étant président du conseil de surveillance de 14 membres, Elisabeth Badinter vice-présidente et Arthur Sadoun président du directoire ;

- Bilan sain non endetté avec 35,9 Mds€ de capitaux propres et un autofinancement libre de 1,7Md€.

Défis

- Attente d’un nouveau plan stratégique après la réalisation de “Sprint for the future“ ;

- Stratégie d’innovation axée sur:

- canaux digitaux propriétaires : marketing digital, Labs innovation, transformation digitale des entreprises, design produits et services, organisation du forum annuel Viva Technology,

- plateforme Marcel d’intelligence artificielle de réorganisation du travail

- Stratégie environnementale « Consommer moins et mieux » :

- réduction des émissions de toute la chaîne de valeur : de 50 % en 2030 vs 2019 et de 90 %

- objectif net zéro avant 2040,

- plateforme ouverte CSR Smart Data ;

­- Avancées via les acquisitions dans la transformation digitale des entreprises ((l’argentin Practia).

Défis

- Retombées du partenariat avec Adobe dans le lancement d’une plateforme, « PX », de gestion des contenus, renforcé par l’acquisition du nord-américain Corra ;

- Interrogations autour les impacts de l’intelligence artificielle sur l’activité des agences publicitaires ;

- Après une hausse de 7,1 % des revenus à fin mars, objectif 2023 d’une croissance proche de 5 %, du chiffre d’affaires,, d’une marge opérationnelle de 17,5 à 18 % et d’’un autofinancement libre de 1,6 Md€ ;

- Dividende 2022 de 2,9 €, en hausse de 21 %, et rachat d’actions.

En savoir plus sur le secteur Communication et Publicité

Un marché mondial qui se porte bien

D'après Magna (Interpublic Group) la croissance du marché publicitaire mondial a été limitée à 1% sur un an durant le premier trimestre face à un début d'année dynamique en 2022. Toutefois pour l'année pleine, la société prévoit une croissance bien supérieure, portée par le digital. Cette performance résulte du rebond économique de la Chine depuis la fin de la politique " zéro Covid ". Au premier trimestre, les dépenses publicitaires ont bondi dans ce pays de 6% sur un an. Ailleurs, les performances attendues sont moins élevées pour 2023 : 4,2 % de croissance en Europe (dont 2,8 % en France) et 2,5 % en Amérique du Nord (4,2 % si l'on exclut les publicités politiques en chute sans élection). Les bons résultats des trois leaders mondiaux (le français Publicis, le britannique WPP et le groupe américain Omnicom) sur le premier trimestre reflètent ce développement du marché.