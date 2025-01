La valeur du jour à Paris - OVHcloud connait un début d'exercice favorable

(AOF) - OVHcloud gagne 0,91% à 8,31 euros à la faveur d'un début d'exercice légèrement plus dynamique qu'anticipé et de la confirmation des objectifs annuels. "La croissance reste tirée par le Cloud public, mais reste inférieure à celle des hyperscalers, notamment en raison de l'exposition plus prononcée d'OVH à l'Europe", explique TP Icap Midcap. OVHcloud a enregistré au premier trimestre de l'exercice 2025 un chiffre d'affaires de 264 millions d'euros, en croissance organique de 10,1%. Les analystes anticipaient respectivement 262,5 millions d'euros et une progression interne de 9,3%.

Le spécialiste européen du cloud a bénéficié d'une accélération de la croissance organique du Cloud public à 15,8% - soutenue par une augmentation du revenu moyen par client – à 50,3 millions d'euros. TP Icap Midcap anticipait 49,4 millions d'euros. OVHcloud a profité de durées d'engagement des clients sur des plus longues périodes et de la dynamique de l'offre d'intelligence artificielle.

La croissance interne du Cloud privé a atteint 10,2% à 164,50 millions d'euros "notamment portée par une demande toujours soutenue aux Etats-Unis". En revanche, certains clients en Europe ont continué à optimiser leurs workloads (charges de travail), conduisant à un ralentissement de la croissance du revenu moyen par client.

Le segment Webcloud et autres a réalisé un chiffre d'affaires de 48,8 millions d'euros, en progression en données publiées et comparables de respectivement 4,5% et 4,4%.

"Notre croissance à deux chiffres dans le Cloud privé et le Cloud public est portée par nos nouvelles gammes, nos offres souveraines et nos solutions en intelligence artificielle", a déclaré Benjamin Revcolevschi.

"En parallèle, nous continuons de renforcer notre présence à l'international avec le déploiement de Local Zones dans de nouvelles villes et l'ouverture d'ici la fin d'année 2025 d'une région 3-AZ à Milan pour répondre aux demandes de clients qui souhaitent une haute résilience et un faible temps de latence".

Résultats de l'OPRA et confirmation des objectifs

47,6 millions d'actions ont été apportées à l'offre publique de rachat d'actions, sur un total offert à racheter de 38,9 millions d'actions.

Pour l'exercice 2025, OVHcloud anticipe toujours une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 9% et 11%, une marge d'Ebitda ajusté aux alentours de 40% et des unlevered free cash-flow supérieurs à 25 millions d'euros. Ces derniers représentent les flux de trésorerie liés à l'activité moins les investissements.

Selon TP Icap Midcap, la croissance d'OVH devrait rester "au moins deux fois inférieure à celle des hyperscalers, du fait du resserrement des budgets sur les marchés européens".

