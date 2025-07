La valeur du jour à Paris - LVMH échappe au repli en Bourse malgré un premier semestre difficile

(AOF) - LVMH (+2,78% à 483,30 euros) figure parmi les plus fortes progressions du CAC 40 après la publication de résultats moins décevants que prévu au premier semestre 2025. " Les résultats ont été meilleurs que prévu, avec des signes clairs de reprise de la demande intérieure chinoise et des tendances stables aux États-Unis et en Europe. Cela dit, l'environnement reste fragile et la visibilité sur un rebond complet est encore limitée ", a expliqué Alphavalue. L’analyste abaissera cependant ses prévisions pour le chiffre d'affaires et la rentabilité de LVMH pour le troisième et quatrième trimestre.

" Nous restons constructifs sur le positionnement de LVMH mais reconnaissons qu'il faudra faire preuve de plus de patience avant qu'une reprise complète ne se matérialise ", précise le bureau d'études.

Le résultat opérationnel courant de LVMH a chuté de 15% à 9,01 milliards d'euros, mais a dépassé le consensus (8,87 milliards) et fait ressortir une marge opérationnelle de 22,6% contre 22,2% attendu. " Cet Ebit pour le premier semestre est supérieur de 2% au consensus, avec une baisse de 2% pour la Mode et le Cuir et de 9% pour les Vins et Spiritueux, compensée par une meilleure rentabilité des divisions Distribution sélective, Parfums et Cosmétiques et Montres et Joaillerie", a expliqué RBC.

Sur ce premier semestre, LVMH a généré un bénéfice net de 5,69 milliards d'euros, en retrait de 22% sur un an. De son côté, le chiffre d'affaires du géant du luxe s'élève à 39,81 milliards d'euros, en recul de 4%.

Les divisions Mode et Maroquinerie, Vins et Spiritueux dans le dur

Les ventes de sa division Mode & Maroquinerie (Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Loro Piana) ont reculé de 7% en organique sur le semestre et le résultat opérationnel courant a baissé de 18% à 8,06 milliards d'euros. Elle avait représenté près de 78% du résultat opérationnel courant du groupe en 2024.

" Le groupe d'activités Mode et Maroquinerie voit ses ventes et son résultat diminuer au premier semestre 2025, faisant preuve néanmoins d'une bonne résistance auprès des clientèles locales et alors que le premier semestre 2024 bénéficiait de la forte croissance des achats touristiques, notamment au Japon ", avance le géant du luxe.

En outre, les ventes de sa branche Vins & Spiritueux se replient aussi de 7% en organique (Hennessy, Moët&Chandon). " Cette tendance s'explique largement par l'impact sur la clientèle des tensions commerciales pesant sur les marchés clés américain et chinois ", a assuré LVMH.

Cependant, le groupe présidé par Bernard Arnault se satisfait de la hausse de 29% de son cash flow disponible d'exploitation à 4 milliards d'euros.

En parallèle de la publication de ses résultats semestriels, LVMH annonce qu'un acompte sur dividende de 5,50 euros sera versé le 4 décembre 2025.

" Les perspectives de croissance du secteur du luxe et de LVMH devraient se modérer, après le récent super cycle pluriannuel. Dans ce contexte, nous nous attendons à ce que le flux de trésorerie disponible reste élevé, ce qui, selon nous, a le potentiel d'accroître le rendement pour les actionnaires par le biais du dividende et des rachats d'actions, ce qui n'est pas reflété dans les estimations consensuelles ", a souligné RBC sur l'avenir de LVMH.

Dans le rouge à l'ouverture dans le sillage de LVMH, Kering et Hermès ont bénéficié du retournement à la hausse du numéro un mondial du luxe. Le premier publiera ses comptes semestriels le 29 juillet et le second, le 30 juillet.