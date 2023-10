La valeur du jour à Paris - LVMH à la dernière place du CAC 40 : la croissance ralentit plus fortement qu'anticipé

(AOF) - Affichant la plus forte baisse du CAC 40, LVMH se replie de 6,23% à 687,80 euros au lendemain de la publication de ventes au troisième trimestre marquées par une croissance organique plus faible que prévu. Conséquence de cette contre-performance du numéro un mondial du luxe, les autres valeurs du secteur sont également dans le rouge : Kering (-2,04% à 424,25 euros), Hermès (-2,14% à 1 739,80 euros), L'Oréal (-0,80% à 394,55 euros). Même effet pour les producteurs des spiritueux. Rémy Cointreau perd 1,15% à 111,55 euros suite à la mauvaise performance de la division Vins et Spiritueux de LVMH.

De son coté, Pernod Ricard perd 0,69% à 158,90 euros.

Sur ce troisième trimestre, LVMH a dégagé un chiffre d'affaires de 19,96 milliards d'euros en croissance interne de 9%. Elle est inférieure au consensus Visible Alpha cité par Reuters de 11,5% et à celle du premier semestre : +17%. Toutes les divisions de l'entreprise, à l'exception de la Distribution sélective, ont déçu.

L'activité Mode & Maroquinerie, qui est la plus importante et la plus rentable du groupe, a enregistré une croissance interne de 9% de ses ventes à 9,75 milliards d'euros. Le marché anticipait une progression de 10% à données comparables. RBC Capital Markets souligne qu'elle déçoit pour la première fois depuis de nombreuses années.

Les Vins et Spiritueux ont pour leur part connu une baisse de 14% en données comparables à 1,5 milliard d'euros. Le marché anticipait un repli bien moins prononcé de 2%. Sur 9 mois, les ventes reculent même de 7% à 4,68 milliards d'euros.

JP Morgan a réagi à la mauvaise performance de cette division : " on a noté que les niveaux des stocks diminuaient lentement aux États-Unis et en Chine, la demande s'est redressée progressivement, moins rapidement que prévu. Quant aux perspectives de la demande en Chine, les niveaux élevés de consommation ne devraient pas " reprendre prochainement ".

L'activité Parfums et Cosmétiques a enregistré une croissance organique de 9% à 1,99 milliard d'euros contre un consensus d'une progression de 11%.

De son côté, l'activité Montres et Joaillerie a généré 2,52 milliards de dollars de revenus, en croissance interne de 3%. Les analystes anticipaient en moyenne une progression de 9%.

Seule bonne nouvelle de cette publication, la Distribution sélective a affiché une croissance interne de 26% à 4,076 milliards d'euros. Le consensus s'élevait à 22%. " Sephora gagne des parts de marché en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient et DFS poursuit son redressement à Hong Kong, Macao et Hawaï ", explique Stifel.

" Lors de sa conférence téléphonique, le management a insisté sur les performances par nationalité, mentionnant que le recul était concentré sur les clients américains et européens, les clients chinois signant une solide performance grâce au fort rebond du tourisme ", précise Invest Securities.

Malgré une contre-performance sur ce troisième trimestre, " LVMH est confiant dans la poursuite de sa croissance dans un contexte économique et géopolitique incertain, " a indiqué le numéro un mondial du luxe à propos de ses perspectives.

Suite à la publication des ventes de LVMH, Berenberg reste à l'Achat sur le titre mais abaisse son objectif de cours à 825 euros. Plusieurs autres analystes ont abaissé leur objectif de cours, dont RBC Capital Markets qui a réduit le sien à 800 euros.

Berenberg explique que " l'élan exceptionnel de LVMH n'allait pas éternellement durer, et une " normalisation " était attendue. L'incertitude à court terme demeure sur le moment où les tendances des ventes et des marges se stabiliseront. Le débat clé porte maintenant sur ce que ressemblera une " nouvelle normalité " pour 2024 et au-delà".

De son coté, Stifel reste aussi à l'achat sur LVMH avec un objectif de cours maintenu à 850 euros. Cet analyste affiche son optimisme sur les futures performances de LVMH malgré le résultats décevants affichés au troisième trimestre : " Nous prévoyons toujours une accélération séquentielle de la croissance au quatrième trimestre sur la base de comparaisons plus favorables entre la Chine et les États-Unis, et notons que les attentes pour 2024 ont baissé récemment (nous modélisons une croissance organique de +7%) ".