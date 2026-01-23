La valeur du jour à Paris - L'Oréal : un teint radieux pour les prévisions 2026

(AOF) - L'Oréal (+0,37%, à 388,75 euros) progresse légèrement au sein du CAC 40, après une note favorable de Barclays publiée hier. La banque britannique a relevé sa recommandation de sous-pondérer à surpondérer, avec un objectif de cours rehaussé de 325 à 435 euros. "L'Oréal devrait croître 1,3 à 1,4 fois plus vite que la moyenne du marché grâce à une intensification significative de ses efforts d'innovation dans le cadre de son plan de stimulation de la beauté (Beauty Stimulus)", a expliqué la banque britannique pour justifier sa décision.

En d'autres termes, le propriétaire de la marque Garnier peut continuer à battre le marché.

"Après une année 2025 difficile pour le marché des cosmétiques, le quatrième trimestre devrait être plus solide, avec des signes timides de reprise sur les marchés américain et chinois. Nous estimons que ce marché pourrait rebondir avec une croissance de 4 à 4,5% en 2026", souligne, en outre, Barclays. Cet environnement profitera alors à L'Oréal, mastodonte du marché.

Accélération de la croissance dès 2026

Dans cette note, Barclays dit "être impressionné par la puissance de ce plan conçu pour stimuler la croissance au second semestre 2025 et qui s'annonce encore plus robuste en 2026. Les premiers signes de reprise en Amérique du Nord et en Asie du Nord suggèrent un environnement de marché plus porteur pour les catégories clés du groupe".

Partant de ce constat, l'analyste a relevé sa prévision de croissance organique pour 2026, passant de 5% à 5,6%.

Pour Barclays, le numéro 1 mondial des cosmétiques a préparé sa réaccélération pour 2026 grâce à deux leviers majeurs : l'intégration d'acquisitions à fort potentiel (Color Wow, Kering Beauté) et l'investissement de nouveaux segments de marché.

"L'Oréal obtient le meilleur score de notre classement FMCG Scorecard* avec 94 points sur 100, affichant des notes maximales dans 9 catégories sur 10", fait savoir, par ailleurs, la banque.

*(NDLR : Fast-Moving Consumer Goods = biens de consommation courante. C'est un outil comparatif qui place L'Oréal tout en haut de la pyramide face à des concurrents comme Estée Lauder, Unilever ou Coty).

Les perspectives optimistes de Barclays contrastent avec les ventes mitigées au troisième trimestre 2025 de L'Oréal.

En octobre dernier, le numéro un mondial des cosmétiques avait annoncé une croissance moins forte que prévu de son chiffre d'affaires au troisième trimestre 2025. Il a progressé de 4,2% en comparable, et de 0,5% en publié, à 10,33 milliards d'euros. La croissance interne est légèrement inférieure au consensus de Visible Alpha : 4,7%.

"La légère déception de cette publication provient de la division Luxe", expliquait Invest Securities. Sur ce troisième trimestre, ce segment d'activité affiche une croissance de 2,5% en comparable, inférieure au consensus de 6%.

"Toutes les zones géographiques ont progressé : la reprise de nos deux plus grands marchés - les États-Unis et la Chine continentale - s'est poursuivie. Dans un marché solide, l'Europe est restée robuste, et le dynamisme continu en SAPMENA-SSA a plus que compensé la faiblesse en Amérique latine", avait commenté Nicolas Hieronimus, directeur général de L'Oréal au sujet de ces ventes du troisième trimestre.

Le 12 février prochain, L'Oréal présentera ses résultats de l'exercice 2025 après la clôture de la Bourse de Paris.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur L'Oréal

Points clés

- Leader mondial des cosmétiques, riche de 37 marques internationales, créé en 1909 ;

- Groupe organisé en 4 branches générant 43,5 Mds€ de ventes : les produits grand public pour 37%, les produits de luxe pour 36%, la beauté dermatologique pour 16% et les produits professionnels pour 11% ;

- Position internationale puissante, avec des revenus équilibrés entre l'Europe (32%), l'Amérique du nord (25%), l’Asie du nord (23%), l'Amérique latine (7%) et le reste du monde ;

- Ambition d’une surperformance constante du marché mondial et d’un maintien d’une croissance positive des ventes, fondée sur 6 piliers : R&D élevée autour de 800 Mds€, l’innovation contribuant à 15% des ventes annuelles, créativité au service des marques, sortie de nouveaux produits entre 15 et 20% par an, positionnement dans les produits « premium », excellence opérationnelle, Digital & beauty tech, distribution multicanal et engagements de durabilité, marques mondiales et focus sur l’e-commerce ;

- Deux positions fortes dans le capital : la famille Bettancourt Meyers (34,76%) et Nestlé (20,14%) devant les salariés (2%), Jean-Paul Agon présidant le conseil de 16 administrateurs, Nicolas Hieronimus étant directeur général.

Enjeux

- Agilité d’un modèle d’affaires multipolaire en transformation continue :

- excellence opérationnelle avec la démarche NEXT : organisation simplifiée en centres de services partagés internes et pôles géographiques, révision annuelle du portefeuille de marques de chaque Division et diminution du nombre de références de chaque marque pour réduire la complexité de la production et de la recherche,

- croissance des ventes dopée par les acquisitions (acquisitions du coréen DrG, de Color Wow et de Medik8) et les partenariats (Galderma, n°1 mondial de la dermatologie et la maison de couture Jacquemus avec prises de participation de 10 % chacun),

- montée des ventes digitales (79% des investissements média),

- innovation visant à faire du groupe le leader de la « Beauty Tech » et à transformer les formulations par recours aux sciences vertes :

- 3 % des revenus investis en recherche & innovation, 21 centres de recherche, et 684 brevets déposés en 2024 et 8 000 experts digitaux/tech/données,

- prises de participation dans des start-ups via le fonds BOLD, et acquisitions ciblées sur le vieillissement cutané (Tencent, Verily…) ;

- Stratégie environnementale 2030 « L'Oréal pour le futur » :

- en 2024, réduction de 51% vs 2019 des émissions internes de CO2 ;

- 66% des ingrédients des formules biosourcés, 100% des produits éco-conçus, 87% d’usines recourant à l’énergie renouvelable, 53% d’eau recyclée et 37% des emballages plastiques recyclés ou biosourcés ;

- lancement de facilités vertes ;

- Capacité à générer tant une croissance annuelle moyenne des revenus supérieurs à celle du marché mondial depuis 15 ans qu’un autofinancement opérationnel élevé -6,6 Mds€ ;

- Bilan très sain, avec 6,6 Mds€ de dette face à 33,1 Mds€ de capitaux propres, les 3 Mds€ tirés de la réduction, en février, de la participation, ramenée en février de 8,7 % à 7,2 %, dans Sanofi permettant de financer aux ¾ l’acquisition de la branche fragances de Kering.

Défis

- Intégration, à partir de la fin du 1er semestre 2026, des activités parfums et produits de beauté de Kering : Maison Creed et licences des autres Maisons (Balenciaga, Bottega Veneta, Gucci) et définition d’une stratégie pour la co-entreprise spécialisée dans la longévité et le bien-être dans le domaine du luxe ;

- Intérêt pour le groupe Armani, avec offre de prise de participation de 15 % ;

- Confirmation de la reprise des ventes observée au 3ème trimestre sur les 2 grands marchés, Chine et Etats-Unis ;

- Après une progression de 0,5 % au 3ème trimestre (4,2 % hors effet de change), 2 priorités : dynamiser la croissance et gérer le compte de résultats pour compenser l’impact des hausses des droits de douane– et confiance dans une surperformance du marché mondial de la beauté ;

- Distribution alliant dividendes (7 € pour 2024) et rachats d’actions.