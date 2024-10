La valeur du jour à Paris - L'Oréal : sa croissance est enrayée par le marché chinois

(AOF) - L'Oréal (-3,06% à 356 euros) signe la plus forte baisse du CAC 40. Le titre du géant des cosmétiques est pénalisé par le fort ralentissement de son activité en Chine. Dans ce pays, "le marché de la beauté, déjà en déclin au deuxième trimestre, continue de se contracter en raison notamment du faible niveau de confiance des consommateurs", a expliqué L'Oréal en publiant hier ses revenus du troisième trimestre. Sur cette période, sa performance est inférieure aux attentes. Ses revenus ont progressé de 2,8% à 10,285 milliards d'euros contre 10,58 milliards d'euros attendus.

En données comparables, ils ont augmenté de 3,4%, ressortant sous le consensus Visible Alpha s'élevant à 6%.

Invest Securities note que "l'Asie du Nord continue de rester la seule zone en décroissance organique sur ce troisième trimestre (-4,4% en organique)". En revanche, la croissance organique reste positive dans toutes les autres zones géographiques : +5,2% en Europe, +4,3% en Amérique du Nord, +7,9% dans le Reste du Monde et +0,7% en Amérique Latine.

Sur les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires de L'Oréal s'est élevé à 32,40 milliards d'euros, soit une hausse de 6% en données comparables.

UBS et Citigroup abaissent leur objectif de cours

"La faiblesse observée au troisième trimestre pourrait persister car la direction a indiqué que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre sera probablement similaire à celui du troisième trimestre", indique UBS. L'analyste ajoute : "Après 3,5 années de croissance exceptionnellement élevée (stimulée par la reprise post-Covid et l'inflation), l'industrie mondiale de la beauté devrait retrouver l'année prochaine son taux de croissance d'avant Covid, soit 4% et plus".

Par conséquent, UBS a abaissé son objectif de cours de 415 à 409 euros sur le titre du mastodonte de la distribution de produits de beauté. Le broker table désormais "sur une croissance à périmètre constant de 5,5% pour 2024 et 2025 (contre 6,7% et 5,8% précédemment) et sur une charge fiscale supplémentaire de 250 millions d'euros pour les deux années (en raison de l'augmentation proposée de l'impôt en France). Le bénéfice par action (BPA) 2025 est réduit de 5%.

Citigroup a également diminué son objectif de cours sur L'Oréal de 420 à 400 euros. "On réduit les BPA 2024 et 2025 de 3,3% par an (principalement en raison des impôts) et envisage un nouveau scénario baissier autour de 330 euros si la croissance du secteur reste coincé dans une fourchette de 4,5-5%", explique la banque pour justifier sa décision.

De son côté, Stifel annonce que L'Oréal "n'est pas à l'abri des turbulences croissantes du marché en Chine et du ralentissement de la croissance des produits de beauté dermatologiques aux États-Unis".

"L'écosystème chinois devrait rester difficile au quatrième trimestre 2024, mais il pourrait être sur le point d'atteindre son point bas si de nouvelles mesures budgétaires gouvernementales améliorent progressivement la confiance des consommateurs en 2025", affirme ce broker.

"Dans un contexte toujours marqué par les incertitudes économiques et géopolitiques, nous restons confiants pour réaliser une nouvelle année de croissance du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation et nous préparons notre propre stimulus beauté pour 2025" a déclaré le directeur général, Nicolas Hieronimus.

AOF - EN SAVOIR PLUS