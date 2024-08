La valeur du jour à Paris - L'Oréal bien orienté après une note favorable de Jefferies

(AOF) - L'Oréal (+1,01% à 380,60 euros) enregistre l'une des plus fortes hausses de l'indice CAC 40. Le titre du groupe de cosmétiques bénéfice d'un relèvement de recommandation de Jefferies qui passe de Sous-Performance à Conserver sur le titre. "Les actions de L'Oréal, en forte baisse depuis le début de l’année (+ de 15%), intègrent mieux la normalisation de la croissance du marché (4 - 4,5%) en ligne avec la moyenne à long terme, bien inférieure à la dynamique de plus de 5,5% par an qui prévalait depuis 2018", indique le broker qui a rehaussé son objectif de cours de 362 à 365 euros.

L'analyste estime que "la dévalorisation importante de l'action laisse désormais un potentiel de baisse limité. Les révisions du consensus signifient qu'il y a désormais moins de risques pour les estimations à court terme, bien que les attentes de croissance continuent de paraître trop élevées pour les années à venir".

En outre, Jefferies a révise à la hausse ses estimations de ventes à périmètre constant de L'Oréal pour l'exercice 2024 : +6,3% à 43,56 milliards d'euros (contre +5,6% précédemment).

Au troisième trimestre, le broker estime que les ventes du géant des cosmétiques vont s'accroître de 5,6% contre une estimation antérieure de +4,1%. L'Ebit ajusté devrait s'établir à 8,66 milliards d'euros contre 8,61 milliards d'euros.

Fin juillet, L'Oréal avait publié de solides résultats au premier semestre 2024. Sur les six premiers mois de cette année, son chiffre d'affaires s'élève à 22,12 milliards d'euros, en hausse de 7,5% en publié. Il a progressé de 7,3% à données comparables.

La marge brute, à 16,55 milliards d'euros, ressort à 74,8 % du chiffre d'affaires à comparer à 74,3%, soit une augmentation de 50 points de base par rapport au premier semestre 2023.

Son résultat d'exploitation s'établit à 4,6 milliards d'euros, en hausse de 8%, et ressort à 20,8% du chiffre d'affaires, en progression de 10 points de base par rapport au premier semestre 2023.

Le bénéfice net par action, à 6,98 euros est en augmentation de 3,7% par rapport au premier semestre 2023.

Son résultat net est de 3,66 milliards d'euros contre 3,36 milliards d'euros au premier semestre 2023.

En savoir plus sur le secteur luxe et cosmétiques

Des performances contrastées dans la beauté

Pénalisé par le marché chinois, Estée Lauder a subi une chute de ses ventes de 10% à 15,9 milliards de dollars sur son exercice annuel 2022-2023, clos fin juin. Le bénéfice net du groupe américain a même baissé de 58% sur un an à 1,01 milliard de dollars. Sur un marché mondial de la beauté dynamique, le groupe affiche donc une contre-performance, alors que son rival, Coty, a publié de très bons résultats. Pour l'année 2022-2023, clôturée fin juin, ses ventes ont bondi de 12%, à 5,55 milliards d'euros, dépassant les prévisions des analystes. Son bénéfice d'exploitation a plus que doublé et son bénéfice ajusté a augmenté de 20%. Le groupe entend poursuivre sa montée en gamme pour dépasser les 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2026. Quant à L'Oréal, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 20,6 milliards d'euros au premier semestre, en hausse de 12% sur un an. Son bénéfice net a progressé de 4% à 3,35 milliards d'euros. Toutefois au troisième trimestre la croissance d'activité du géant mondial des cosmétiques a ralenti (+4,5% sur un an), pénalisée par ses ventes en Chine. Ces acteurs bénéficient d'un marché de la beauté qui devrait croître annuellement de 6% en moyenne d'ici 2028 selon McKinsey,