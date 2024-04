La valeur du jour à Paris - Kering chute : avertissement sur son résultat opérationnel courant

(AOF) - Kering (-8,12% à 321,75 euros) enregistre la plus forte baisse du CAC 40 au lendemain de son avertissement sur son résultat opérationnel courant au premier semestre 2024. Celui-ci devrait "reculer entre 40 et 45%, compte tenu de la dégradation des tendances de chiffre d'affaires", explique le groupe de luxe. En mars, le groupe de luxe avait lancé un avertissement sur ses ventes, provoquant un repli de près de 12% du titre. Comme prévu, ses ventes ont chuté de 10% à 4,5 milliards d'euros au premier trimestre. Conséquence de ces déboires, l'action Kering est au plus bas depuis plus de 5 ans.

Pour Stifel, l'effet de levier opérationnel plus prononcé que prévu sur les marges de Gucci est la principale surprise, conduisant à cette baisse attendue des bénéfices entre 40 et 45% au premier semestre 2024. En moyenne, les analystes anticipaient un repli de 30%.

Dans un contexte de normalisation du secteur du Luxe et compte tenu des transitions en cours au sein des Maisons, l'évolution du chiffre d'affaires de Kering comprend un effet de change négatif de 3%, et un effet périmètre positif de 2%, lié à la consolidation de Creed.

Sur ce premier trimestre, Gucci, qui représente les deux-tiers du résultat d'exploitation, a réalisé un chiffre d'affaires de 2,1 milliards d'euros, en recul de 18% en comparable. Les ventes de cette marque dans le réseau en propre sont en baisse de 19% en comparable sur le trimestre, notamment marquées par un recul important en Asie-Pacifique. Les ventes Wholesale sont en retrait de 7% en comparable.

Le chiffre d'affaires d'Yves Saint Laurent au premier trimestre 2024 s'élève à 740 millions d'euros, en baisse de 6% en comparable.

"La performance de Kering s'est fortement détériorée au premier trimestre. Alors que nous prévoyions un début d'année difficile, les conditions de marché, notamment en Chine, et le repositionnement stratégique de certaines de nos Maisons, à commencer par Gucci, ont accentué la pression sur notre chiffre d'affaires", souligne François-Henri Pinault, PDG de Kering.

UBS : "des opportunités d'amélioration subsistent"

Commentant ses résultats trimestriels, JP Morgan parle d'une phase difficile de redressement pour Kering. Le broker tablait sur une baisse de 30% du résultat opérationnel courant.

De son côté, Morgan Stanley indique - rapportant les commentaires de la direction - que la marge opérationnelle de l'entreprise au second semestre 2024 est anticipée de "100 à 150 points de base supérieure à celle du premier semestre 2024, ce qui implique un résultat opérationnel courant en baisse d'environ 24% à 3,54 milliards d'euros en 2024, inférieur de 12% au consensus.

Pour sa part, Stifel prévoit en première estimation une nouvelle réduction importante, de l'ordre de 15% du consensus pour le résultat opérationnel courant pour l'exercice 2024.

En outre, UBS estime que la visibilité limitée et les perspectives de bénéfices beaucoup plus faibles de Kering pour l'exercice 2024 pèseront sans aucun doute sur les actions et entraîneront de nouvelles réductions des bénéfices. Le broker réduit ses prévisions de bénéfice par action de 19%, 15% et 15% pour l'exercice 2024, 2025, 2026.

UBS pense toutefois que des opportunités d'amélioration subsistent : "Nous continuons de croire au potentiel de hausse liée à la nouvelle orientation créative de Gucci et sommes conscients du caractère cyclique de la marque de haute couture, qui peut surprendre à la hausse aussi rapidement qu'elle a déçu le marché jusqu'à présent. Malgré une reconstruction des marges probablement plus longue chez Gucci, nous pensons que la décision du groupe d'investir dans ses marques dans le contexte actuel finira par porter ses fruits".

