CAC 40
7 831,04
+0,90%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La valeur du jour à Paris - Kering bien orienté : pas de rachat de Valentino avant au moins 2028
information fournie par AOF 11/09/2025 à 11:53

(AOF) - Kering se donne du temps pour racheter l'intégralité de Valentino, dont il détient 30%, et le marché apprécie. L'action du groupe de luxe gagne 1,93%, à 238 euros, surperformant le marché parisien. All invest Securities rappelle que non seulement Kering est engagé dans un plan de redressement, mais qu'il fait aussi " face à un endettement élevé". La dette nette s’élevait à 9,5 milliards d'euros à fin juin 2025. Le groupe français avait déboursé 1,7 milliard d'euros pour racheter 30% de Valentino au fonds d'investissement qatari, Mayhoola.

Evolution du pacte d'actionnaires

Kering et Mayhoola, propriétaire de 70% de Valentino, ont annoncé hier soir la modification de leur pacte d'actionnaires. La répartition actuelle du capital social de cette marque de luxe italienne restera inchangée jusqu'en 2028 au plus tôt.

L'amendement de leur pacte d'actionnaires concerne les options de vente dont dispose Mayhoola sur sa participation résiduelle. Initialement exerçables en 2026 et 2027, elles sont désormais reportées à 2028 et 2029 respectivement. Et, symétriquement, l'option d'achat dont bénéficie Kering est différée de 2028 à 2029.

En juillet, Mayhoola avait réfuté des rumeurs de presse sur la vente de Valentino. À l'époque, la banque canadienne RBC envisageait un endettement financier de 12,3 milliards d'euros pour l'exercice 2026 pour Kering en supposant qu'il monte à 100% de Valentino.

La dette parmi les priorités de Luca de Meo

Le concurrent de LVMH est depuis mardi officiellement dirigé par Luca de Meo, ex-DG de Renault, qui présentera un nouveau plan stratégique au printemps 2026. Le nouveau dirigeant a déclaré que les premières décisions visant à rendre le groupe plus agile, plus intégré et plus rentable seront mises en œuvre avant la fin de l'année.

Avant d'ajouter : " Nous devons continuer à réduire notre dette, à réduire nos coûts. Et, si nécessaire, rationaliser, réorganiser, repositionner certaines de nos marques. Ces décisions ne seront pas toujours faciles à prendre. "

Au début du mois, HSBC, qui est alors passé à l'Achat sur Kering, jugeait que toutes les initiatives prises par le groupe pour se désendetter semblaient raisonnables. L'analyste prévoit une réduction de l'endettement après le pic atteint cette année grâce aux transactions immobilières en cours et à l'amélioration des indicateurs financiers des marques phares de Kering, en particulier de Gucci. Résumant sa position, le broker s'attend à ce que la question de la dette appartienne rapidement au passé.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Groupe de luxe né en 1963 propriétaire des marques Balenciaga, Bottega Veneta, Gucci ou Yves-Saint-Laurent ;

- Chiffre d'affaires de 17,2 Mds€ réalisé à 30% en Asie-Pacifique, 8% au Japon, 29% en Europe et 24% en Amérique du nord, avec 91% des ventes dans le réseau en propre ;

- Modèle d'affaires de « pure player » du luxe, fondé sur une croissance organique mais supérieure à celle des marchés via l’autonomie créative des Maisons et les partenariats stratégiques ;

- Capital contrôlé à 42,2% (près de 59% des droits de vote) par la holding Aremis de la famille fondatrice, François-Henri Pinault étant président-directeur général du conseil d’administration de 13 membres et Jean-François Palus directeur général délégué ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires face à un recul de 12 % des ventes et de 62 % du résultat :

- renouvellement des directeurs de collections et des directions générales dans les maisons phares – YSL, Gucci, Balenciaga et Bottega Venetta, assorti d’un rajeunissement de l’offre, d’une hausse de la part de la maroquinerie dans les revenus, rationalisation de la distribution-logistique, e-commerce, réseau Wholesale et élargissement du maillage des magasins,

- après un recul de 5 % des coûts, réduction du même montant en 2025,

- flexibilité financière via les cessions immobilières -1,2 Md€ en 2024, 2 Mds€ en 2025 et 2026,

- montée en puissance des diversifications  : lunetterie, lancée en 2015 : déjà 1,6 Mds€ de revenus pour le 2ème acteur mondial ; parfumerie, lancé en 2023 : achat de Creed, 2 lancements en 2024 et 2025 ;

- Stratégie environnementale « Care for the planet » de neutralité totale en 2033 :

- réduction des impacts de la chaîne d’approvisionnement (pollution de l’air et de l’eau, gestion des déchets et utilisation des sols…),

- « Index de développement durable des fournisseurs » et traçabilité du bien-être animal et d’utilisation des produits chimiques,

- Materials Innovation Lab dédié aux montres et à la joaillerie, et au textile,

- soutien à la biodiversité, l’agriculture régénérative et le fonds climat pour la nature ;

- Bilan en cours de renforcement : dette nette de 10,5 Mds€ et 1,4 Md€ d’autofinancement libre.

Défi s

- Exécution de la relance de Gucci, 1er contributeur historique aux résultats ;

- Evolution du dossier Valentino détenu à 30% avec option d’acquisition totale en 2030 ;

- Absence de prévisions chiffrées pour 2025 ;

- Dividende 2024 réduit de plus de la moitié à 6€, après acompte de 2€.

Valeurs associées

KERING
239,1500 EUR Euronext Paris +2,42%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 11/09/2025 à 11:53:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

