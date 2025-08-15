La valeur du jour à Paris - IT Link recule : réduction des objectifs de ventes pour 2025

(AOF) - IT Link perd 5,70% à 24,80 euros ce vendredi à la Bourse de Paris. L'action de la société de conseil et d'ingénierie spécialisée dans les systèmes connectés se replie au lendemain de la publication de son chiffre d'affaires décevant au premier semestre 2025. Suite à sa performance, le groupe a revu à la baisse ses objectifs de ventes. Sur les six premiers mois de 2025, le chiffre d’affaires s'élève à 42,29 millions d’euros en croissance que de 0,8%. (1,6% retraité de l’effet calendaire négatif). Le taux d’activité ressort à 92,8%, en baisse de 0,8 point par rapport au premier semestre 2024.

Sur ce premier semestre, les ventes en France affiche une légère décroissance de 0,65% à 35,07 millions d'euros, principalement liée aux difficultés dans le secteur automobile.

" Les efforts commerciaux supplémentaires mis en œuvre depuis le début de l'année pour accélérer la diversification des activités du groupe ont commencé à porter leurs fruits dès le deuxième trimestre 2025 et doivent atteindre leur plein potentiel an second semestre ", souligne l'entreprise de services du numérique spécialiste des systèmes connectés.

En revanche, les ventes à l'international progressent de 8,7%. La croissance de la Belgique se maintient à 12,7%. De son côté, le Canada affiche une hausse de son chiffre d'affaires de 7% malgré un taux de change fortement défavorable (impact de -4,9%).

De leur côté, les ventes de son segment " activités solutions " croissent de 23,7% pour atteindre 5,14 millions d'euros.

Suite à sa publication semestrielle, la direction de IT Link table désormais sur une croissance du chiffre d'affaires entre 1 et 3% pour l'année 2025, tout en restant attentive à l'évolution de la situation économique et géopolitique. Le groupe anticipait précédemment une croissance des ventes de l'ordre de 3%.

En conséquence de la baisse du taux d'activité, le résultat opérationnel devrait s'établir autour de 6% du chiffre d'affaires avec une saisonnalité marquée entre le premier et le second semestre en raison du calendrier (4 jours ouvrés de plus au second semestre).