La valeur du jour à Paris - Imerys : vers une clôture de la procédure de Chapter 11 des entités talc nord-américaines

(AOF) - Imerys (+5,92% à 29 euros) enregistre une des plus fortes hausses du SBF 120 après une avancée sur la procédure liée à son contentieux dans le talc aux Etats-Unis. Le producteur de minéraux industriels indique que "plus de 90% des plaignants ayant voté pour le plan de réorganisation des entités talc nord-américaines proposé dans le cadre de leur procédure de Chapter 11, ont accepté celui-ci". Imerys fait ainsi référence à une procédure de la loi américaine sur les faillites. Le seuil d'approbation juridiquement requis a été ainsi atteint.

Imerys salue cette avancée même s'il reste quelques étapes à franchir avant la conclusion du processus du chapitre 11.

Cette procédure se poursuit désormais en vue de l'audience de confirmation du Plan devant le Tribunal compétent, actuellement prévue au second trimestre. Sous réserve de cette confirmation, le Tribunal fédéral de District des États-Unis devra ensuite revoir et approuver également la décision rendue.

"La provision constituée dans les comptes consolidés d'Imerys est jugée adéquate pour couvrir les conséquences financières de ce plan et la résolution des passifs historiques liés à l'activité talc du Groupe aux États-Unis", déclare Imerys dans un communiqué.

En novembre dernier, Imerys avait fait savoir que le tribunal fédéral américain compétent avait approuvé le plan de réorganisation de ses entités nord-américaines de talc et autorisé sa soumission au vote des créanciers et des plaignants concernés.

Le producteur de minéraux industriels précise que si le résultat de ce vote était positif, il permettrait aux entités talc nord-américaines de se rapprocher d'une clôture définitive de leur procédure dite de "Chapter 11".

En mai 2020, Imerys avait conclu un accord concernant son contentieux dans le talc aux Etats-Unis. Le groupe stipulait que sa contribution au plan consistera en un paiement en numéraire d'un minimum de 75 millions de dollars, et d'un montant supplémentaire pouvant atteindre un maximum de 102,5 millions de dollars.

LEXIQUE

Chapitres 11 et 7 (loi sur les

Le "Chapter 11" fait référence à la loi sur les faillites du code du commerce aux Etats-Unis. Lorsqu'une société se déclare incapable d'honorer ses dettes, elle peut demander à être placée sous protection de cette loi, qui lui offre, sans annuler ses dettes, un répit afin de mener à bien sa réorganisation et de restructurer son endettement. L'entreprise continue son activité et, sous la supervision d'un comité représentant les intérêts des créditeurs et des actionnaires, propose un plan de sauvetage qui doit être validé devant un tribunal. A noter que le chapitre 7 fait référence à la liquidation judiciaire pure et simple.

Points clés

- Numéro 1 mondial des solutions minérales pour l’industrie, créé il y a plus de 100 ans ;

- Chiffre d’affaires de 4,4 Mds€ recentré sur 2 métiers -minéraux de performance (54 %) et minéraux de haute température(46 %)- équilibrée entre l’ Europe-Moyen-Orient et Afrique pour 48 %, l’ Amérique du nord pour 29 % et l’Asie-Pacifique pour 23 % ;

- Revenus par marchés finaux : la construction pour 35 %, la consommation pour 23 %, l’industrie pour 13 %, la sidérurgie pour 12 %, le papier pour 10 % et l’automobile pour 7 % ;

- Modèle d'affaires de maintien des rangs de n° 1 mondial (75 % des activités) et de valorisation des solutions minérales en s’appuyant sur 2 atouts : maîtrise des approvisionnements (2/3 du chiffre d’affaires réalisés « de la mine au marché ») et solidité des capitaux propres ;

- Capital contrôlé de concert par les familles Desmarais et Frère (54,56 % des actions et 68,37 % des droits de vote) et Blue Crest 5,07 % (5,9 % des droits de vote), le conseil d'administration de 12 membres étant présidé par Patrick Kron, Alessandro Dazza étant directeur général ;

- Bilan solide, avec une dette notée investment grade, ramenée à 1,2 Mds€ à fin juin 2023, soit 36 % des capitaux propres et 1,7 d’effet de levier.

Enjeux

- Plan stratégique 2023-2025 « Connect & Shape » :

- croissance organique annuelle de 3-5 %, montée à 18-20 % de la marge opérationnelle, investissements industriels de 400 M€ par an dont 40 % aux capacités de production,

- effet de levier de la dette autour de 1,

- dividende en ligne avec le bénéfice courant net et possibilité de rachats d’actions ;

- Stratégie d'innovation protégée par 2 150 brevets et 4 000 marques ;

- fondée sur le programme «I-Cube» excellence industrielle,

- axée sur les minéraux natures (remplacement des matériaux fossiles), les minéraux circulaires et les minéraux synthétiques (applications de niche, solutions sur mesure),

- renforcée par les partenariats industriels;

- Stratégie environnementale « SustainAgility », avec relèvement de l’objectif 2030 de réduction des émissions de CO2 à 42 % pour les scopes 1 et 2 et à 25 % pour le scope A3 (fournisseurs) vs 2021 :

- 100 % du programme biodiversité et réhabilitation achevé en 2021,

- notation “solutions durables“ pour 50 % des nouveaux produits en 2022,

- lancement du 1er emprunt « durable » ;

- Projets industriels dans la mobilité -noir de carbone en Suisse et en Belgique, talcs de spécialité en Chine-, dans la récupération d’énergie aux Pays-Bas et dans le lithium en Angleterre ;

- Rotation du portefeuille : cessions pour financer les investissements, acquisitions dans les minéraux utiles à la transition énergétique.

Défis

- Ambition d’être acteur majeur du lithium en Europe via les projets en France et aux Cornouailles ;

- Adoption de mesures contre l’inflation de l’énergie -10 % de la structure des coûts- et capacité à accroître les prix de vente ;

- Activités céramiques, papier, réfractaires et abrasifs affectées par le déstockage des clients;

- Après un recul de 5,6 % des revenus mais une hausse de la marge à 16,7 % au 1er semestre, objectif 2023 d’un résultat opérationnel entre 630 et 650 M.