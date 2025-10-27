La valeur du jour à Paris - Exosens : croissance trimestrielle portée par le dynamisme du marché de la défense

(AOF) - Exosens (+0,74%, à 47,85 euros) progresse à la faveur d'une performance solide au troisième trimestre 2025, portée par la dynamique favorable des marchés finaux de la défense. Dans une note publiée ce matin, Stifel fait savoir que le chiffre d'affaires du groupe est globalement conforme à ses attentes et que la marge brute s'est nettement améliorée, en particulier dans le domaine de l'amplification. Le chiffre d'affaires sur ce trimestre a augmenté de 14% en organique et la marge brute s'est élevée à 57 millions d'euros, en hausse de 35%, pour atteindre une marge de 52%.

De son côté, Invest Securities explique que les revenus de l'entreprise de haute technologie sur ce trimestre s'élèvent à 108,3 millions d'euros, dépassant le consensus de 106 millions d'euros. Ces revenus ont été tirés par le segment amplification dont la croissance organique est passée de 17,7% au premier semestre 2025, à 27% sur ce troisième trimestre.

En outre, pour Oddo BHF, les revenus du troisième trimestre d'Exosens sont conformes à ses attentes : hausse de 24% en glissement annuel (+16% à périmètre constant) à 108 millions d'euros (contre 109 millions d'euros estimés).

Le broker souligne que la division amplification (68% du chiffre d'affaires du troisième trimestre) a enregistré une hausse de 19% de ses revenus en glissement annuel, à 74 millions d'euros (conforme à son estimation). Ce segment d'activité affiche une excellente dynamique grâce à une demande accrue de lunettes de vision nocturne, tandis que l'augmentation de la capacité de production stimule le chiffre d'affaires et a un effet positif sur les prix et la composition du portefeuille.

"La poursuite de la forte dynamique du segment amplification reflète la demande croissante de tubes intensificateurs d'image pour les applications de vision nocturne dans le domaine de la défense", avance Exosens.

Oddo BHF relève aussi sur ces trois mois que les activités détection et imagerie (32% du chiffre d'affaires du troisième trimestre) ont progressé de 31% et de 4% à périmètre constant, pour atteindre 35 millions d'euros (contre 36 millions d'euros attendus), portée par la vigueur de ses marchés à forte croissance, en particulier dans les domaines du nucléaire et de la défense.

Le chiffre d'affaires sur 9 mois d'Exosens est en augmentation de 23,2%, à 327,8 millions d'euros, et de 15,1% à taux de change constants. La marge brute ajustée ressort en progression de 28,7%, à 168 millions d'euros sur 9 mois (marge de 51,2%, +221 points de base), portée principalement par la forte croissance de la division amplification (+33,1%).

Perspectives confirmées pour la période 2024-2026

En parallèle de cette publication trimestrielle, Exosens anticipe des performances solides en 2025 avec une croissance du chiffre d'affaires dans le haut de la fourchette de 15-20% et une croissance de l'Ebitda ajusté dans le bas de la fourchette de 20-25% par rapport à 2024. Pour Invest Securities, ces deux objectifs annuels sont quasiment en adéquation avec les attentes : respectivement de 19% et de 19,1%.

Par ailleurs, le groupe s'attend toujours à ce que l'Ebitda ajusté enregistre un TCAM (taux de croissance annuel moyen) pour la période 2024-2026 dans le haut de la fourchette de 15-20% et que le ratio de cash conversion se situe dans une fourchette de 70 à 75% sur la même période, tenant compte des investissements dans ses capacités en Europe et aux États-Unis.

Augmentation des investissements dans ses capacités de production

"Exosens est particulièrement bien positionné pour saisir les opportunités de croissance significatives liées à l'essor d'applications émergentes telles que l'usage des drones à des fins militaires et les technologies avancées de vision nocturne. En réponse à cette demande soutenue, nous avons décidé de mettre en œuvre une expansion supplémentaire de nos capacités de production, faisant suite à l'investissement que nous avions annoncé en mars. Nous prévoyons désormais une augmentation de 40% de nos capacités globales d'ici 2027. Nous tablons sur la poursuite de ces tendances positives sur le reste de l'année", a déclaré Jérôme Cerisier, directeur général d'Exosens, suite à la publication des ventes de la société.

Dans le détail, Exosens avait annoncé plus tôt cette année un plan d'investissement de 20 millions d'euros afin d'augmenter sa capacité de production à la fois en Europe et aux États-Unis pour atteindre l'objectif de 25% d'ici 2027.

Alors que la demande mondiale continue de se renforcer et compte tenu des hausses budgétaires prévues par les pays membres de l'OTAN en vue d'atteindre l'objectif de 3,5% du PIB consacré à la défense, le spécialiste des technologies de détection, d'amplification et d'imagerie a décidé d'accroître encore ses capacités de production de 15% au travers d'un investissement supplémentaire de 17 millions d'euros en Europe.

Au total, cette décision porte à 37 millions d'euros le montant des investissements annoncés en 2025, lesquels devraient donc permettre une augmentation cumulée de 40% des capacités de production globales du groupe d'ici 2027.

Exosens fait savoir que l'accent croissant mis sur la supériorité opérationnelle dans le domaine de la vision nocturne alimente une forte demande en jumelles de vision nocturne, alors que les priorités en matière de défense évoluent dans un contexte de tensions géopolitiques.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Numéro 1 mondial des technologies d'amplification, de détection et d'imagerie, vendues sous les marques Photonis, Xenics, Telops et El-Mul, créé en 1939 ;

- Activité de 394 M€ apportée à 71% par l’amplification et le reste par la détection & imagerie, sous les marques Photonis, Xenics, Telops et El-Mul ;

- Fortes positions en Europe (68% dont 8% en France) devant l’Asie (18%) et l’Amérique du nord (14%) ;

- Ambition : devenir le numéro 1 mondial dans chacun de ses 4 grands marchés : les sciences de la vie & l’environnement, le contrôle industriel, le nucléaire puis la défense & surveillance ;

- Capital contrôlé à hauteur de 32,22 % par le groupe d’investissement HLD, devant BPIFrance avec 7,24%, Jean-Hubert Vial présidant le conseil de 8 administrateurs, Jérôme Cerisier étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- maîtrise des processus industriels complexes impliquant des technologies en petite et moyenne série sur des marchés de niche, organisation décentralisée et intégration dans des écosystèmes complexes, investissements en 2026 dans la capacité de production en Europe et, pour la 1 ère fois, dans une usine aux Etats-Unis,

- renforcement du leadership dans les technologies critiques pour des missions stratégiques,

- élargissement du portefeuille de produits par innovation interne et acquisitions (100 cibles identifiées à long terme),

- croissance externe visant une répartition équitable entre Amplification et Détection & imagerie

- optimisation des flux de trésorerie avec objectif de conversion à 80 %, vs 76 % à fin juin,

- investissements en 2026 dans la capacité de production en Europe et, pour la 1ère fois, dans une usine aux Etats-Unis,

- innovation riche de 130 brevets :

- financée par 7 à 8 % des revenus, fonctionnant étroitement avec l’ingénierie et la gestion de programmes répartie sur 10 pays et focalisée sur le tube intensificateur d’image 5G pour la défense et les détecteurs pour les sciences de la vie et le nucléaire ;

- focalisée sur le tube intensificateur d’image 5G pour la défense et les détecteurs pour les sciences de la vie et le nucléaire ;

- Stratégie environnementale de limitation de l’impact des produits sur l’environnement via :

- d’ici 2027, éco-conception pour les nouveaux produits,

- optimisation de la consommation d'eau et d'énergie, amélioration des méthodes d'emballage et de distribution ;

- Profitabilité tirée par la hausse des volumes de vente en lien avec celui des capacités de production, dans un environnement d’intensification des commandes d’équipements de vision nocturne oar les pays de l’OTAN ;

- Bilan solide renforcé lors de l’introduction en Bourse : capitaux propres de 867 M€, dette nette de 178,6 M€ avec effet de levier de 1,3, les financements industriels et de R&D étant sécurisés par des crédits senior.

Défis

- Poursuite du parcours boursier haussier depuis l’introduction en juin 2024 et l’intégration au SBF 120 en mars ;

- Saisonnalité de l’activité, niveau de commandes et chiffre d’affaires étant concentrés sur la fin d’année ;

- Confirmation des attentes sur la demande mondiale en 2025 : intensification des commandes d’équipements de vision nocturne de la part des pays de l’OTAN et de leurs alliés ;

- Poursuite de l’élargissement du portefeuille de technologies de détection & imagerie avec les acquisitions de NVLS, spécialiste des lunettes nocturnes et thermiques, de Noxant, spécialisé dans les caméras infrarouge puis, en août de Phasics, n°1 français des caméras avec analyse des fronts d’onde ;

- Après des revenus en hausse de 13,2% et un résultat multiplié par 9 à fin juin, objectifs 2025 : croissance des ventes dans le haut de la fourchette de 15-20% et, pour l’excédent d’exploitation dans le bas de la fourchette de 20-25% avec un autofinancement libre autour de 350 M€ ;

- Anticipations 2027 : amélioration de 20 % des capacités de production, doublement des revenus vs 2023 et montée de la marge d’exploitation vers 25 % ;

- Dividende 2024 de 0,10 €.