La valeur du jour à Paris - Eurofins Scientific dévisse après l'abaissement de son objectif de chiffre d'affaires 2024

(AOF) - Eurofins Scientific (-10,16% à 48,32 euros) dévisse ce mardi et se retrouve lanterne rouge des indices CAC 40 et SBF120. Le prestataire de services bio-analytiques a revu légèrement à la baisse son objectif de revenus pour 2024 et table désormais sur un chiffre d'affaires "proche de 7 milliards d'euros", contre une fourchette 7,075 et 7,175 milliards d'euros précédemment. Jefferies reste à Sous-performer sur le titre avec un objectif de cours de 46 euros.

Ambition maintenue en matière de résultat opérationnel et de liquidité

Sur les 9 premiers mois de 2024, le chiffre d'affaires du prestataire de services bio-analytiques est ressorti à 5,14 milliards d'euros, soit une hausse de 6,7%, soutenue par la croissance organique du Core Business mais limitée par les vents contraires liés au change (-0,5%). Eurofins a connu une progression de 7% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre. Il ressort à 1,723 milliard d'euros sur cette période contre 1,611 milliard d'euros il y a un an.

" Le chiffre d'affaires du troisième trimestre est inférieur d'environ 2 % aux attentes du consensus, impacté par la faiblesse des secteurs BioPharma et Diagnostics ", relève Jefferies. Le broker relève que si les prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice ont été revues à la baisse, les objectifs d'Ebitda et de free cash flow ne changent pas, ce qui suggère une marge plus élevée sur l'exercice.

L'Ebitda ajusté est attendu entre 1,525 et 1,575 milliard d'euros et le free cash flow entre 800 et 840 millions d'euros.

La direction s'attend à un maintien de la tendance forte des tests de produits de consommation et de produits technologiques. Elle prévoit par ailleurs une croissance à un chiffre dans le segment des diagnostics cliniques, la croissance plus rapide des tests spécialisés compensant la croissance plus faible des tests de routine.

Eurofins table également sur un fort rebond dans le secteur BioPharma au second semestre 2025, lorsque les grandes études terminées début 2024 seront remplacées par des programmes plus importants.

Les perspectives du segment Agrosciences, qui a chuté de plus de 10 % au troisième trimestre 2024, sont en revanche plus incertaines. La croissance attendue dans les semences et les biostimulants pourrait ne pas compenser les réductions des dépenses des clients en R&D dans les produits agrochimiques.

"Certains secteurs d'activité au sein de la biopharmacie, en particulier les activités cliniques en phase précoce et les agrosciences, ont été affectés par le ralentissement généralisé des activités de recherche et développement chez de nombreux grands acteurs des secteurs qu'ils servent", explique le patron Gilles Martin dans le communiqué.

L'audit d'EY réfute les allégations de Muddy Waters

Eurofins annonce parallèlement que l'audit médico-légal indépendant supplémentaire de sa trésorerie par Ernst & Young Paris (EY) n'a livré aucune preuve d'inexactitudes matérielles ou d'irrégularités concernant la gestion de sa trésorerie, ses pratiques comptables ou l'authenticité de sa documentation. Selon le groupe, ces travaux apportent des réfutations directes aux allégations contenues dans les rapports publiés par Muddy Waters, en juin et juillet 2024.

