La valeur du jour à Paris EssilorLuxottica tente un retour vers ses sommets après un 4ème trimestre "impressionnant"

(AOF) - EssilorLuxottica (+2,59%, à 257,30 euros) se hisse parmi les plus fortes hausses de l'indice CAC 40 jeudi en milieu de matinée, soutenue par l'annonce d'une croissance "record" au 4ème trimestre due au succès fracassant de ses lunettes alimentées par l'IA, développées en partenariat avec Meta.

Aux alentours de 11h45, le fabricant des célèbres verres Varilux voit cependant sa progression ralentir autour de 2,6%, après avoir grimpé de 10% au moment de l'ouverture, ce qui ne l'empêche pas de revenir en direction, à près de 280 euros, des sommets historiques atteints au-delà de 320 euros en novembre dernier.

Le spécialiste de l'optique ophtalmique a annoncé hier soir dans un communiqué avoir bouclé une année "historique" en 2025 en générant pour la première fois depuis son histoire une croissance à deux chiffres, à taux de change constant, de son chiffre d'affaires, dans un environnement macroéconomique et géopolitique incertain marqué par l'impact des droits de douane américains.

Son chiffre d'affaires a ainsi totalisé 28,49 milliards d'euros l'an dernier, soit une hausse de 11,2%, à taux de change constants, avec un cash-flow libre record qui s'est établi à 2,8 milliards d'euros sur l'exercice, soit 400 millions d'euros de plus qu'en 2024.

Sur le seul 4ème trimestre, les ventes du lunetier se sont élevées à 7,60 milliards d'euros soit un bond de 18,4% à changes constants par rapport à la même période de l'année précédente, alors que le consensus n'anticipait que 11,7% de croissance.

Sans surprise, le groupe franco-italien attribue ces bons chiffres à son succès retentissant sur le marché des "wearables" (appareils connectés) et tout particulièrement à la "révolution" des lunettes avec IA, qui ont connu une forte dynamique ces derniers mois grâce au succès continu des Ray-Ban Meta, soutenu par le lancement de la Gen 2, et au bon démarrage d'Oakley Meta, avec les modèles HSTN et Vanguard.

"Ses ventes de "smart glasses" explosent, elles se sont littéralement écoulées à plus de plus de sept millions d'unités rien qu'en 2025", soulignent ce matin les analystes de Bernstein.

Mais ce virage stratégique se fait au détriment des marges bénéficiaires, relèvent les professionnels, la montée en puissance de cette nouvelle catégorie nécessitant logiquement une hausse significative des investissements afin d'accroître les capacités de production.

Conséquence immédiate, la marge opérationnelle ajustée s'est tassée à 16% en 2025, soit 70 points de base en dessous de celle de 2024 à taux de change constants, une contraction bien plus marquée que ce qu'attendaient les analystes.

Cet impact dilutif se retrouve également au niveau de ses nouvelles perspectives communiquées sur le long terme.

L'entreprise a déclaré hier soir qu'elle envisageait, en moyenne, une "solide" croissance de son chiffre d'affaires durant les cinq prochaines années à taux de change constants, accompagnée d'une croissance "globalement alignée" de son résultat opérationnel ajusté.

"Cela signifie que la croissance du chiffre d'affaires va sans doute se situer désormais bien au-dessus des 5% qui était visés précédemment et qu'elle va probablement dépasser celle du résultat d'exploitation en 2026, comme en 2025", réagit un analyste parisien. "On peut quand même s'attendre à ce qu'un rattrapage s'opère par la suite", poursuit-il.

A la vue de cette nouvelle trajectoire, bon nombre d'analystes indiquent ce matin avoir revu à la baisse leurs prévisions de résultats pour 2026 et 2027.

Alors que le consensus anticipe pour 2026 une croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de 12% à taux de changes constants, la marge opérationnelle est, elle, attendue à un niveau relativement stable cette année par rapport à 2025.

Dans l'immédiat, les investisseurs semblent toutefois préférer se focaliser sur la solide dynamique de croissance d'EssilorLuxottica, portée par l'essor de ces innovations susceptibles de lui ouvrir d'importantes perspectives de développement sur des marchés encore largement inexploités.

"C'est vrai que les opportunités commerciales sur le long terme sont séduisantes, mais la visibilité concernant l'impact de cette nouvelle impulsion sur les marges demeure plus incertaine", tempèrent ce matin les équipes de RBC.

"Le niveau de valorisation offre par ailleurs un soutien limité, le titre se négociant déjà sur des multiples exigeants, avec un PER estimé à 32x pour 2026, un ratio Valeur d'entreprise/Ebit de 26x et un indicateur Valeur/d'entreprise/C.A. de 4,3x, tous supérieurs à leurs moyennes historiques sur dix ans", fait remarquer le broker canadien.

D'autres professionnels se montrent encore plus incisifs. "C'est le bon moment pour prendre ses profits", conseillent laconiquement ce matin les analystes d'AlphaValue, qui affichent une recommandation "alléger" sur le titre.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Essilorluxottica

Points clés

- Numéro 1 mondial de l’ophtalmie et de l’optique avec près de 18 000 magasins dans 150 pays, né en 2018 du rapprochement entre Essilor et Luxottica ;

- Chiffre d’affaires de 256,5 Mds€ réalisé à 40% dans les solutions professionnelles et à 52% dans les ventes directes aux consommateurs ;

- Présence forte en Amérique de nord pour 45% des ventes et en Europe-Afrique-Moyen-Orient pour 37% ;

- Modèle d'affaires combinant intégration verticale -intégration des process de production, de logistique et de distribution au niveau mondial

- Fonctionnement en réseau ouvert et innovations de rupture, telle l’ambition d’éradication de la mauvaise vision d'ici 2050 ;

- Capital contrôlé à 32,3% par la famille del Vecchio puis par les salariés, à 4,4%, Francesco Milleri étant président-directeur général du conseil de 14 administrateurs et Paul du Saillant directeur général délégué.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- rapidité des prises de décision par recours au big data et consolidation du portefeuille de marques de luxe via la récurrence des renouvellements, les acquisitions et partenariats,

- maîtrise et déploiement des réseaux de distribution : GrandVision, Vitasi, japonais Waashin, roumain Optical Invest. Group… ;

- déploiement mondial des réseaux de distribution : GrandVision, Vitasi, Waashin…, soit 13 500 points de vente physiques,

- capacité d’anticipation dans le domaine des « lunettes intelligentes » : entrée à hauteur de 10,75% dans le capital du japonais Nikon (producteur de composants indispensables aux algorithmes d’intelligence artificielle), partenariat stratégique avec Meta (lancement en octobre des nouvelles générations, enrichies d’IA, des lunettes Ray-Ban Meta et Oakley Meta et Meta Ray-Ban Display) ou Be My Eyes,

- diversifications : dans l’audition (acquisitions de Cellview, Pulse Audition et Nuance Hearing), dans la med-tech (acquisitions de plateformes med-tech et création d’un réseau européen de 70 cliniques ophtalmologiques) puis dans le streetwear avec Suprême,

- innovation articulée autour de 4 objectifs - améliorer la vision, exprimer un style, créer des lunettes connectées et soutenir le nouveau pôle « audition » - et conçue comme levier de croissance à partir d’un portefeuille de près de 2 400 familles de brevets provenant des 8 centres de R&D et de 2 nouveaux laboratoires d’excellence à Wissous et à Milan ;

- Stratégie environnementale « Eyes on the planet » visant le net zéro en 2050

- objectif intermédiaire 2030 : réduction de 42%, vs 2022, des émissions de internes et de 25% celles relatives au transport, achats et distribution ;

- carbone : autoproduction d’énergie et compensation par reforestation ;

- circularité et intégration de l’éco-conception dans les développements de produits ;

- Actifs reconnus : lunettes Ray-Ban et Oakley, verres Varilux, Transitions et Stellest ;

- Bilan sain avec, à fin juin, un endettement net de 11 Mds€, face à 38,4 Mds€ de capitaux propres et un autofinancement libre de 951 M€.

Défis

- Succès des verres Stellest, vendus en France, Etats-Unis, Italie et Chine et de SightGlassVisionla contre la progression de la myopie des enfants ainsi que des lentilles de contact MiSightTM ;

- Retombées des certifications européenne et américaines pour les lunettes auditives Nuance Audio, disponibles aux Etats-Unis, en Italie, en France, au Royaume-Uni et en Allemagne ;

- Après la Chine, lancement dans d’autres pays en 2026 des nouveaux verres Stellest 2. 0de lutte contre la pré-myopie ;

- Rumeurs d’une prise de participation autour de 5% du capital, par Meta ;

- Après un gain de 6,7% des ventes (11,7% à taux de change constants) au 3ème trimestre, objectifs 2022-2026 confirmés : croissance annuelle des ventes de 5,5 % et marge opérationnelle de 19 à 20%

- Dividende 2024 de 3,95 €, payable en actions ou numéraire.