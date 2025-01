La valeur du jour à Paris - Eramet : Christel Bories quittera ses fonctions de directrice générale en mai prochain

(AOF) - Eramet (-1,81% à 57 euros) recule à Paris après l'annonce ce matin de l'actuelle PDG Christel Bories de se retirer de ses fonctions exécutives au terme de son mandat actuel, lors de l’Assemblée Générale des actionnaires le 27 mai 2025. Après deux mandats, elle a informé le Conseil d’Administration du groupe minier de son souhait de poursuivre ses missions en tant que présidente. En conséquence, le Conseil d’Administration a décidé de procéder à un changement de gouvernance et d'organiser la transmission des fonctions exécutives du groupe.

À l'issue du mandat de Christel Bories, les fonctions de président et de directeur général seront dissociées.

"A 61 ans et après huit années à la tête d'Eramet, j'estime que le moment est venu de transmettre mes fonctions exécutives et de me recentrer sur mes missions de présidente. D'ici le 27 mai, avec mes collègues du Comité Exécutif, je resterai pleinement concentrée sur la direction opérationnelle du groupe afin de transmettre mes fonctions de directrice générale dans les meilleures conditions", a déclaré Christel Bories.

Il sera proposé à l'Assemblée Générale du 27 mai 2025 de renouveler le mandat d'administratrice de Christel Bories. A l'issue de ce vote, le Conseil d'Administration prévoit de renouveler le mandat de présidente de Christel Bories.

En parallèle, le Comité des Nominations du Conseil d'Administration est activement engagé dans le processus de sélection du futur directeur général, dont le nom devrait être annoncé d'ici la fin du premier trimestre.

Christel Bories a rejoint Eramet en février 2017. Elle occupe depuis mai 2017 le poste de présidente-directrice générale au sein de ce groupe.

Le Conseil d'Administration s'est unanimement félicité de l'intention de Christel Bories de continuer à accompagner la transformation stratégique du groupe en tant que présidente. "Il a en effet tenu à souligner que depuis 2017, sous sa direction, Eramet s'est transformé avec succès, renforçant sa résilience financière, diversifiant ses activités dans les métaux de la transition énergétique et se positionnant comme un acteur reconnu de la mine responsable".

"Le groupe est désormais dans une meilleure position pour surmonter les bas de cycle économique et saisir des opportunités stratégiques lorsqu'elles se présentent", précise un communiqué.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Eramet

Points clés

- Producteur, créé en 1880, de minerais et métaux d'alliages, puissant dans le minerai de manganèse et le ferronickel (1er mondial), dans le zircon et les matières titanifères (4ème mondial) et diversifié dans les ressources pour la transition énergétique ;

- Chiffre d’affaires de 3,8 Mds€, recentré sur pour les mines et métaux -manganèse pour 52% des ventes, nickel pour 41%, les sables minéraux pour 7%, le lithium étant en phase de démarrage ;

- Modèle d'affaires fondé sur la valorisation des métaux et minéraux essentiels au développement économique (manganèse, nickel, sables minéralisés) et à la transition énergétique (lithium, sels de nickel/cobalt, recyclage des batteries) ;

- Capital contrôlé de concert à 64,21% par l’Etat français dont la STCPI (4,03%, Société Territoriale Calédonienne de Participation Industrielle, détenue par les provinces néo-calédoniennes), Cristel Bories étant PDG du conseil de 19 administrateurs ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires combinant croissance et contrôle des coûts :

- focus sur la performance opérationnelle et les allocations de capital : en 2024, réduction des capex entre 450 et 500 M€, ajustement de la production à la demande, limitation des ventes de nickel en Indonésie et contrôle des coûts (suspension de la production de manganèse au Gabon et du projet de recyclage de batteries en Europe),

- travail du bilan avec une maturité de la dette portée à 4 ans, vs 3 ans à fin 2023,

- innovation portée par le centre IDEAS à Trappes et déployée en interne via la Data Factory : pilotage par les business units pour des mines 4.0 recourant aux données, production additive, robotisation, IoT, intelligence artificielle...) ;

- Stratégie environnementale « Act for positive mining » visant la neutralité carbone en 2050 :

- réduction de 40 % des émissions de CO2 dès 2035 via la décarbonation de la production et la réhabilitation des sites miniers (gestion des résidus),

- économie circulaire avec protection des ressources en eau et de la qualité de l’air

- montée à 40 % en 2030, vs 2019, des emprunts liés au développement durable ;

- Portefeuille de mines de classe mondiale fortement renforcé en 2023 : manganèse (Moanda au Gabon), nickel et nickel-cobalt (Nouvelle-Calédonie et Weda Bay en Indonésie), sables minéralisés (Sénégal), lithium (Argentine et France) ;

- Sécurisation de l’exposition à la filiale néo-calédonienne SLN : accompagnement des opérations mais sans aucun financement ;

- Bilan sain : à fin juin, effet de levier de la dette de 1, ratio sur fonds propres de 29 % et disponibilités de 2,68 Mds€.

Défis

- Sensibilité aux risques géopolitiques au Gabon et au Sénégal, à la demande chinoise, à la volatilité des prix de vente du manganèse et du nickel et à l’agressivité concurrentielle de l’Indonésie ;

- Elargissement du portefeuille : exploration des saumures de lithium au Chili, des limonites de nickel en Indonésie et finalisation de l’étude sur le nickel et le cobalt à Sonic Bay ;

- Indonésie : après la limitation imposée par les autorités locales à l’extension des ventes de nickel de la société commune avec Tsingshan, issue réglementaire de la nouvelle demande d’exploitation pour 2025-26 ;

- Après un repli de 14 % des ventes, de nickel notamment, objectifs 2024 2 fois abaissés :

- minerai de manganèse haute teneur : ventes de 6 à 6,5 Mt,

- minerai de nickel en Indonésie : 32Mth et 1/3 de latérites, o

- carbonate de lithium : 1kt-LCE, avec démarrage en fin d’année de l’argentin Centenario,

- investissements industriels entre 550 et 600 M€,

- excédent brut d’exploitation entre 1 et 1 ,3 Md€ ;

- Dividende 2023 de 1,5 €.