La valeur du jour à Paris emeis finalise la levée de financements qui permettront une sortie anticipée du plan de sauvegarde

(AOF) - emeis (+5,51%, à 13,22 euros) est particulièrement recherché à la Bourse de Paris. La société a finalisé avec ses partenaires bancaires et des investisseurs financiers la levée de nouveaux financements pour un total de 3,15 milliards de dollars, sur la base des accords de principe annoncés le 10 novembre dernier. La maturité moyenne de ces nouveaux financements est de 5,5 ans, avec une marge moyenne sur l’Euribor de 247 points de base.

Ils se composent de trois tranches. Une première de 2,2 milliards d'euros de prêt à terme avec une maturité de 6 ans, incluant un amortissement de 50 millions d'euros en décembre 2028, 100 millions d'euros en décembre 2029, 100 millions d'euros en juin 2030 et 950 millions d'euros en décembre 2030. La deuxième tranche concerne 400 millions d'euros d'emprunt obligataire coté, placé auprès d'investisseurs financiers qualifiés avec une maturité de 6 années. Enfin, la troisième tranche est de 550 millions d'euros de prêts, dont 350 millions d'euros de prêt à terme tiré ce jour, avec une maturité à fin juin 2030 et 200 millions d'euros de RCF (credit revolving facilities, une ligne de crédit flexible ) mobilisables à compter de janvier 2027, avec une maturité à fin décembre 2029.

Avec ces financements, le spécialiste du soin et de l'accompagnement pour les personnes fragiles va procéder au remboursement anticipé d'anciens crédits dont l'encours résiduel à fin octobre s'élevait à environ 2,9 milliards d'euros. Ce remboursement permettra à emeis de solliciter une sortie anticipée du plan de sauvegarde accéléré. La société déposera une requête auprès du Tribunal des affaires économiques de Nanterre dans les prochaines semaines.

En outre, la finalisation de cet accord de financement devrait permettre de lever la principale condition suspensive portant sur la finalisation du projet de foncière, permettant elle-même au groupe de réduire son endettement de l'ordre de 700 millions d'euros, et dont la réalisation est attendue début 2026.

Pour Laurent Guillot, directeur général d'emeis : " La concrétisation, aujourd'hui, de l'accord annoncé récemment avec nos partenaires bancaires et des investisseurs financiers, marque une étape majeure de la refondation du Groupe. Le remboursement anticipé de la dette bancaire, avec plus d'une année d'avance, entraînera une sortie anticipée du plan de sauvegarde et nous permet de renforcer durablement notre structure financière ".

=/ Points-clés /=

- Numéro 1 européen de la prise en charge globale de la dépendance avec près de 93 500 lits et 1051 établissements, créé en 1989 ;

- Chiffre d’affaires de 5,6 Mds€, apporté à 65 % par les maisons de retraites (résidents de + 80 ans) et à 31 % par les cliniques (résidences services pour les + de 70 ans, cliniques médicales et psychiatriques) et le reste par les services et soins à domicile ;

- Revenus répartis entre la France pour 42 %, l’Europe du nord pour 29 % (dont Allemagne pour 17 %), l’Europe centrale pour 17 %, l’Europe du sud et l’Amérique latine (Brésil, Chili, Uruguay) pour 8 % ;

- Modèle de création de valeur fondé sur la sélectivité à l’international, la diminution de la détention des actifs immobiliers, le redressement de la situation financière et l’amélioration des conditions de travail débouchant sur une meilleure prise en compte des besoins des résidents ou malades ;

- Capital contrôlé à 50,4 % par 4 actionnaires agissant de concert : la Caisse des dépôts (22,48 %), la MAIF (14,87 %), la MACSF (7,43 %) et et CNP Assurances (5,58 %), Guillaume Pepy présidant le conseil de 13 administrateurs et Laurent Guillot étant directeur général.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires menée par un comité exécutif reconstruit :

- recentrage sur France, Allemagne, Pays-Bas, Suisse, Irlande, Espagne et Autriche,

- baisse des coûts : mise en place de synergies entre métiers, unification de l’infrastructure d’information et repli des investissements dans l’immobilier,

- poursuite de la restructuration financière via cessions immobilières et opérationnelles (1 5 Md€ entre mi- 2022 et fin 2025) : 2 Mds€ supplémentaires attendus, dont 1 Md€ en cours de négociation ;

- optimisation du portefeuille immobilier, de 6,2 Mds€, par prises à bail et cessions,

- innovation axée sur la digitalisation et l’optimisation des soins ;

- Feuille de route environnementale « Green building » 2030 :

- recul de 16 %, vs 2019, d’ici 2025 et de 30 % d’ici 2030 de la consommation énergétique et, pour les émissions de carbone, de 17 % puis de 30 %,

- Après les restructurations financières (augmentation de capital et apport en fonds propres), bilan encore tendu : face à 5 Mds€ de capitaux propres, dette de 4,7 Mds€ donnant ratio LTV de 19,5 %, un autofinancement libre encore négatif.

=/ Défis /=

- Redressement opérationnel en France (taux d’occupation des maisons de retraite à 85,8 % d’où une contribution de 75 % au redressement de la marge), la France et l’Europe du nord étant les pays les plus profitables ;

- Stratégie immobilière de moyen terme, ralentie par les tensions du marché immobilier : repli de la détention des murs à 25 %, vs 46 % en 2022 et création d’une foncière dédiée avec une marge de promotion de 10 % ;

- Reprise de l’activité en France, affectée par le recul des hospitalisations dans les cliniques, et poursuite du dynamisme à l’international ;

- Après une hausse de 6,2 % du chiffre d’affaires à fin juin, objectifs 2025 confirmés : hausse de 9 % des revenus (5,23 Mds€ de revenus) et de 15 à 18 % du bénéfice d’exploitation et ratio LTV ramené à moins de 50 % :;

- Absence de dividende.