La valeur du jour à Paris - Edenred en haut de l'affiche après avoir dépassé les attentes trimestrielles
information fournie par AOF 21/10/2025 à 12:01

(AOF) - Confortablement installé à la première place de l'indice CAC 40, Edenred bondit de 14,79% à 23,91 euros après avoir enregistré "des résultats légèrement supérieurs aux attentes " au troisième trimestre tout en confirmant ses objectifs annuels, note Jefferies. Le spécialiste des systèmes de paiement à usages spécifiques au service des entreprises, des salariés et des commerçants entraîne dans son sillage Pluxee (+5,98% à 16,31 euros) qui signe la troisième plus forte hausse de l'indice SBF 120.

Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires opérationnel de 667 millions d'euros, en hausse de 8,2% en données comparables, tandis que les analystes tablaient sur 653 millions d'euros.

UBS prévoyait (avec raison) une réaction très positive de l'action, l'un des arguments des analystes négatifs sur la valeur étant l'anticipation d'un ralentissement de la croissance du revenu d'exploitation à environ 5% en données comparables. Or, le chiffre d'affaires opérationnel est revenu dans la fourchette médiane d'une croissance à un chiffre élevé, souligne l'analyste.

Sur fond des premiers effets du plafonnement à 5 % des chèques-cadeaux en Italie, depuis le 1er septembre 2025, le revenu total d'Edenred atteint 726 millions d'euros sur le trimestre, là où le consensus ciblait 707 millions d'euros.

Sur les 9 premiers mois de l'année, les revenus totaux se sont élevés à 2,176 milliards d'euros, en hausse de 6,7%, à données comparables, soutenus par la croissance du segment Mobilité (+13,5% contre 10,9% au premier semestre), et dans une moindre mesure du segment Avantage aux Salariés (+8,7% contre +8,1%).

"Dans un environnement mondial marqué par des défis macroéconomiques persistants, Edenred confirme la robustesse et la pertinence de son modèle économique résilient et géographiquement diversifié", a déclaré le groupe dans un communiqué.

Objectifs réitérés et partenariat stratégique avec Visa

Edenred a confirmé pour l'exercice en cours une croissance de l'Ebitda d'au moins 10% en données comparables et un taux de conversion free-cash-flow/Ebitda au-dessus de 70%.

Edenred a annoncé également un partenariat stratégique avec Visa. "Ce qui est remarquable dans la mesure où PPS (PrePay Solutions) était une coentreprise avec Mastercard jusqu'à ce qu'Edenred rachète les 30 % restants", estime UBS à l'Achat sur le titre.

Les capacités comprennent l'émission de cartes Visa pour l'ensemble de sa gamme de produits et les dernières solutions B2B (paiements d'assurances, paiements aux fournisseurs de voyages et services financiers intégrés).

Visa et Edenred n'avaient pas encore collaboré en Europe, et la société prévoit de lancer les paiements virtuels début 2026, souligne la banque suisse.

Edenred présentera le 4 novembre son nouveau plan stratégique à trois ans.

Valeurs associées

EDENRED
24,2400 EUR Euronext Paris +16,37%
PLUXEE
16,3300 EUR Euronext Paris +6,11%
