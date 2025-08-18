La valeur du jour à Paris - DMS Group : finalisation de son partenariat stratégique et augmentation de capital

(AOF) - DMS Group (+12,55%, à 1,435 euro) occupe la tête au sein du marché SRD après avoir scellé un partenariat stratégique avec deux entreprises taïwanaises, InnoLux et Innocare, dans la continuité de l'accord de principe signé le 2 juillet dernier, L’objectif principal est de bâtir une alliance internationale pour une souveraineté technologique européenne en imagerie médicale. Dans le cadre de ce partenariat, l'industriel français de la radiologie digitale a également annoncé l'entrée à son capital de deux investisseurs institutionnels français de premier plan : Bpifrance et Nexstage AM.

Cet accord va permettre à la société française de bénéficier d'un accès privilégié aux technologies les plus avancées afin de construire un leader disposant d'une chaîne de valeur intégrée, durable et souveraine.

DMS Group s'appuiera sur InnoLux et Innocare, deux sociétés cotées à la Bourse de Taïwan. La première est spécialisée dans les technologies d'affichage et d'électronique et la seconde dans la conception et le développement de capteurs plans à rayons X.

L'association de la société française et de ses deux partenaires taïwanais devrait permettre de dégager d'importantes synergies, tant en termes d'optimisation des coûts et d'amélioration des marges, qu'en matière d'accélération de l'innovation et de mise sur le marché de nouvelles solutions à forte valeur ajoutée pour les clients actuels et futurs.

" Pour la première fois dans l'histoire du secteur de l'imagerie médicale, un acteur européen de premier plan scelle un partenariat structurant avec des leaders technologiques asiatiques cotés, dans une logique d'intégration verticale, afin de construire un leader disposant d'une chaîne de valeur intégrée, durable et souveraine sur le territoire européen en s'appuyant sur un partenariat industriel global ", explique DMS Group.

Pour mettre en œuvre ce partenariat stratégique, DMS Group va réaliser une augmentation de capital d'un montant brut d'environ 6,9 millions d'euros. Le groupe va émettre près de 5,798 millions d'actions nouvelles au prix unitaire de 1,19 euro. À l'issue de l'opération, InnoLux et Innocare détiendront 6,3% de l'ensemble (avec une répartition à parts égales entre les deux sociétés), Bpifrance possèdera 6,3% également, alors que NextStage AM prendra une participation de 9,1%.

Nouveau plan stratégique et investissements supplémentaires

Le produit net de l'émission sera intégralement dédié à l'exécution accélérée du plan stratégique Imaging 2027 et à la mise en place d'un nouveau plan stratégique Imaging 2030 avec quatre priorités : le renforcement des synergies industrielles, la finalisation du développement de l'arceau de bloc opératoire (un dispositif clé de la thérapie guidée par l'image, positionné comme un pilier du portefeuille à l'horizon 2030), l'accélération commerciale aux États-Unis et le renforcement de la trésorerie opérationnelle.

Parallèlement, les sociétés InnoLux et Innocare ont exprimé une intention d'investissement complémentaire de 4 millions d'euros chacune. Leur mise en œuvre est conditionnée à l'atteinte de jalons stratégiques définis conjointement avec DMS Group. Bpifrance et NexStage AM pourront également procéder à des investissements supplémentaires sous certaines conditions.

